97% експертів вважають, що криптовалюти і блокчейн забезпечать швидкі платежі — Finance.ua

97% експертів вважають, що криптовалюти і блокчейн забезпечать швидкі платежі Сьогодні 01:31 — Криптовалюта

97% експертів вважають, що криптовалюти і блокчейн забезпечать швидкі платежі

Представники глобальної індустрії платежів вважають, що криптовалюти та блокчейн мають великий потенціал для забезпечення швидких та дешевих транзакцій, згідно з новим дослідженням, яке спільно організували Ripple та платежів платформа Faster Payments Council (FPC).

Компанії опублікували звіт під назвою «Transforming the Way Money Moves», що надає інсайти щодо глобальних тенденцій криптоплатежів на основі опитування, яке було надіслано понад 950 передплатникам FPC, таким як аналітики та генеральні директори з 45 країн.

Опитування включало 281 відповідь на 25 запитань щодо використання блокчейн-платежів та переваг, володіння та бар’єри використання цифрових активів. Опитування було проведене протягом першої половини 2022 року.

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Згідно з результатами опитування, майже кожен опитаний передплатник FPC — 97% респондентів — вважає, що криптовалюти та технологія блокчейн матимуть важливу роль у забезпеченні швидких платежів у наступні три роки. Понад 50% опитаних платіжних керівників вважають, що більшість продавців прийматимуть криптоплатежі протягом одного-трьох років.

27% респондентів серед виконавчих директорів Близького Сходу та Африки вважають, що більшість продавців буде готово до криптоплатежів вже в 2024 році. Згідно з Ripple та FPC, такий оптимізм на цих ринках може випливати з стрімкого розвитку крипто-рішень, таких як мобільні платежі та цифрові валюти центральних банків (CBDC).

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Незважаючи на те, що 52% опитаних розглядають використання криптовалют для платежів, тільки 17% з них підтримують криптоплатежі на момент проведення опитування, зазначається в звіті.

Основними причинами, що заважають прийняттю крипто-технологій для платежів, респонденти вважають невизначеність регуляторної бази та обмежену популярність. Майже 90% респондентів вказали на невизначеність регуляторної політики як основну перешкоду для криптоплатежів, тоді як 45% інтерв’юованих вказали на обмежену індустріальну популярність.

У 2022 році фінансова платформа Pymnts та криптоплатіжна компанія Bitpay опублікували опитування, яке показало, що більшість опитаних бізнесів з річним доходом у $1 мільярд використовували криптоплатежі для залучення нових клієнтів.

Повідомлення від Ripple підтверджує значний потенціал криптовалютних технологій для становлення важливою частиною глобальної фінансової системи.

cryptomisto За матеріалами:

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