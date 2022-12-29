90% Львова залишилося без світла — мер — Finance.ua

90% Львова залишилося без світла — мер Сьогодні 10:10 — Енергетика

Через масовану ракетну атаку рф на Україну 90% Львова залишилися без світла.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

«90% міста — без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях», — написав Садовий у Телеграм.

Нагадаємо, 29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

УНН За матеріалами:

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