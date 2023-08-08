90% херсонських овочів вирощувалося на лівому березі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

90% херсонських овочів вирощувалося на лівому березі

Аграрний ринок
56
Цього року на Херсонщині вдалося висадити овочі лише на 2,6 тис. га звільненого правого берега. Тоді як у 2021 році херсонські овочі росли на 40 тис. га, пише agro-business.
Про це розповів Дмитро Юнусов, директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА, передаєЦентр журналістських розслідувань.
«Якщо станом на 2021 рік ми засівали 40 тисяч гектарів овочів та картоплі і плюс 21 тис. га одних лише кавунів і 90% цього врожаю давав нам лівий берег, то цьогоріч ми змогли засіяти лише 2,6 тис. га овочів і картоплі», — сказав він.
Площа під кавунами на правому березі склала лише 200 га. Їх вирощують лише 23 господарства від 5 до 20 га.
«На жаль, більшість земель, де раніше вирощували кавуни, зараз заміновані», — пояснив Дмитро Юнусов.
Він додав, що на наступний рік обласна влада наматиметься забезпечити фермерів насінням кавунів, щоб щоб збільшити площі під ними до 1 тис. га.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.