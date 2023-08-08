90% херсонських овочів вирощувалося на лівому березі — Finance.ua

90% херсонських овочів вирощувалося на лівому березі Сьогодні 06:47 — Аграрний ринок

Цього року на Херсонщині вдалося висадити овочі лише на 2,6 тис. га звільненого правого берега. Тоді як у 2021 році херсонські овочі росли на 40 тис. га, пише agro-business.

Про це розповів Дмитро Юнусов, директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА, передаєЦентр журналістських розслідувань.

«Якщо станом на 2021 рік ми засівали 40 тисяч гектарів овочів та картоплі і плюс 21 тис. га одних лише кавунів і 90% цього врожаю давав нам лівий берег, то цьогоріч ми змогли засіяти лише 2,6 тис. га овочів і картоплі», — сказав він.

Площа під кавунами на правому березі склала лише 200 га. Їх вирощують лише 23 господарства від 5 до 20 га.

«На жаль, більшість земель, де раніше вирощували кавуни, зараз заміновані», — пояснив Дмитро Юнусов.

Він додав, що на наступний рік обласна влада наматиметься забезпечити фермерів насінням кавунів, щоб щоб збільшити площі під ними до 1 тис. га.

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