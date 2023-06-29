81% українців планують подорожувати країною цього літа: (інфографіка) — Finance.ua

81% українців планують подорожувати країною цього літа: (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

81% українців планують подорожувати країною цього літа: (інфографіка)

Державне агентство розвитку туризму України дізналося в українців про плани подорожувати країною найближчим часом, а також з’ясувало регіони, у яких живуть найактивніші мандрівники.

Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення ДАРТ компанією"Х'юмен Ресерч" в партнерстві з панеллю для опитувань «Лемур», найзавзятіші мандрівники — 84% - живуть у столиці. Готовність жителів інших регіонів до подорожей Україною корелюється на рівні 80%.

Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму.

Молоді жінки (віком від 18 до 35 років) виявилися активнішими туристами, ніж чоловіки.

Згідно з дослідженням, понад 85% опитуваних подорожували Україною до початку повномасштабного вторгнення. Найактивнішими мандрівниками, які подорожували країною більше одного разу на рік, виявилися жителі столиці та західних регіонів — 39%.

Жителі Сходу були менш активними і мандрували Україною 1 раз на рік — 24%. Один раз на два роки мандрівки всередині країни здійснювали 22%. В основному це були жителі центральних областей. А от взагалі не подорожували 14% наших співвітчизників — і це були мешканці Півдня.

Серед основних причин, через які українці відмовлялися від подорожей, найпоширеніша — брак коштів (70% відповідей).

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