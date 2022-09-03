80% росіян втратили заощадження через війну в Україні — Finance.ua

80% росіян втратили заощадження через війну в Україні Вчора 05:45 — Світ

80% росіян втратили заощадження через війну в Україні

Понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на на результати опитування АльфаСтрахування.

Так, лише 19% опитаних сказали, що нічого не втратили. 8% заявили, що повністю втратили свою фінансову подушку безпеки. Кожен п’ятий (21%) заявив про втрату майже всіх заощаджень, 52% втратили незначну їх частину.

У дослідженні взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років. Більше половини з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це з лютого стало значно важче. Кожен п’ятий опитаний після лютого вирішив відмовитись від ідеї накопичувати гроші.

Третина опитаних (34%) також розповіла, що їхні витрати на повсякденні потреби за цей час зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат на 10%, а 15% респондентів — на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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