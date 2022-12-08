80% фінкомпаній відповідально подали звітність до НБУ - УАПС — Finance.ua
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80% фінкомпаній відповідально подали звітність до НБУ - УАПС

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Українські небанківські фінансові установи проявляють відповідальність й фінансову дисципліну та активно подають фінансову звітність згідно з вимогами НБУ попри війну. Регулятор висловив вдячність українським фінустановам за відповідальність та дотримання вимог НБУ — у листопаді уже 58 фінустанов подали свою звітність.
Про це повідомляє УАПС.
«Сьогодні ситуація вже не така критична, як була у І та ІІ кварталах. Ситуація виправляється, і ми вдячні за те, що у дуже складних умовах (більшість фінустанов зазнали втрат і можливості працювати) фінансові установи проявили фінансову дисципліну і громадянську відповідальність. На більшості ринків ситуація покращилась, зокрема щодо фінансових компаній, то рівень подання звітності становив майже 80%, по ломбардам наблизився до 84%, а лізингодавців подали 79%» — , повідомив Олександр Залєтов, глава управління з нагляду за фінансовими компаніями Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України (НБУ) на конференції «Безвиїзний нагляд за фінансовими компаніями, ломбардами та лізингодавцями: поточний стан (за результатами 3 кв. 2022)».
В конференції також взяла участь голова Української Асоціації Платіжних Систем (УАПС) Галина Хейло. «Нацбанк високо оцінив рівень відповідальності фінустанов в умовах війни, і як голова UAPS зауважу, що учасники нашої Асоціації роблять все можливе, щоб всі процедури сумлінно виконувались навіть в умовах війни. Якщо говорити про ситуацію на ринку в цілому — поки залишається проблема з компаніями, зареєстрованими на окупованих територіях. Також дуже важливим є подання достовірної інформації, адже багато компаній все ще допускають помилки у самій звітності», — розповіла голова УАПС Галина Хейло. Нагадаємо, Українська Асоціація платіжних систем (УАПС) отримала нагороду міжнародної премії Go Global Award у номінації «Асоціація року».
За матеріалами:
ua.news
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