8 «зимових» штрафів, на які водії можуть нарватися у Польщі — Finance.ua
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8 «зимових» штрафів, на які водії можуть нарватися у Польщі

Технології&Авто
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Хоча в Польщі здебільшого схожі ПДР з українськими, там все ж передбачені штрафи за те, що в Україні і не вважається порушенням. Частина з них особливо актуальна у зимовий період.

За що можна отримати штраф у Польщі взимку

Згідно з новими тарифами Кодексу дрібних правопорушень (Kodeks wykroczeń) (ст. 96, 97) та Закону про дорожній рух (ст. 60, 66, 67) водіїв у зимовий період можуть покарати за такі порушення:
  • увімкнений двигун для прогрівання салону під час очищання авто від снігу — 300 злотих;
  • сніг на авто під час руху — до 3000 злотих. Зокрема, за засніжені фари, та інші ліхтарі водій заплатить від 20 до 500 злотих, якщо авто матиме брудне від снігу лобове скло під час руху — 500 злотих;
  • якщо на авто засніжені чи забруднені реєстраційні номерні знаки, то вас зможуть оштрафувати на 100 злотих. Натомість якщо водій навмисно ховає номерні знаки, то штраф збільшиться в п’ять разів;
  • якщо після зупинки водій вийде з автомобіля, не вимкнувши двигун, йому доведеться заплатити 50 злотих. Якщо відійде від авто — 100 злотих;
  • водіям, які прикріплюють сани до автомобіля, щоб розважити дітей чи з іншою метою, така поїздка коштуватиме 500 злотих. Якщо це призведе до травм або смерті, то водій може потрапити до в’язниці;
  • за дрифт по дорогах загального користування й на парковках штраф збільшився до 5 000 злотих;
  • за використання ланцюгів протиковзання на шинах на дорозі, що не засипана снігом, оштрафують на 100 злотих;
  • їзда на шипованих шинах тепер коштуватиме 100 злотих.
Пересуваючись на авто дорогами в чужій країні, не забудьте ознайомитися з місцевими ПДР. Адже незнання правил не звільняє від відповідальності.
За матеріалами:
Телеканал 24
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