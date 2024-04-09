75% громад Запоріжжя фінансово неспроможні — Finance.ua

75% громад Запоріжжя фінансово неспроможні Сьогодні 15:29

75% громад Запоріжжя фінансово неспроможні, zp.gov.ua

До початку повномасштабної війни Запорізька область посідала третє місце за обсягом сплачених до державного бюджету реверсних дотацій. Розвинена промисловість, високий інвестиційний потенціал, активна зовнішньоекономічна діяльність регіону дозволяли не лише забезпечувати фінансову спроможність місцевих бюджетів, а й підтримувати громади інших областей.

А вже у 2023 році 60% громад Запорізької області мали критичний рівень фінансової спроможності. На другий рік великої війни Запорізька область посіла третє місце за обсягом отриманих з держбюджету базових дотацій, пише Чесно

Причини. Руйнування інфраструктури, релокація бізнесу, безперервні обстріли суттєво зменшили економічний потенціал регіону. За період великої війни на понад 50% Руйнування інфраструктури, релокація бізнесу, безперервні обстріли суттєво зменшили економічний потенціал регіону. За період великої війни на понад 50% скоротився рівень промислового виробництва області, майже 85% сільськогосподарських площ опинилися на тимчасово окупованій території.

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У 2023 році понад 95% громад Запорізької області отримали базові дотації. Загальний обсяг базових дотацій громад збільшився втричі порівняно з 2021 роком. Натомість реверсні дотації зменшилися із 766 млн грн до нуля.

За період великої війни область перемістилася з третьої позиції за обсягом сплачених реверсних дотацій на третю — за обсягом отриманих базових дотацій.

Одним з важливих показників оцінки є рівень дотаційності бюджету. Він розраховується як співвідношення обсягу базової чи реверсної дотацій до загальної суми доходів загального фонду бюджету територіальної громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету.

Показник відображає рівень залежності територіальної громади від дотаційних ресурсів державного бюджету. Якщо він становить 30−50%, громада має низький рівень фінансової спроможності, якщо понад 50% - критичний.

За підрахунками руху «Чесно», у Запорізькій області 60% громад мають критичний рівень фінансової спроможності, ще 15% - низький рівень. У 2023 році жодна громада не сплатила до державного бюджету реверсні дотації.

До великої війни громади області переказували 766 млн грн реверсних дотацій і входили до трійки регіонів, які сплачували найбільше коштів у держбюджет. У 2024 році на громади області передбачено майже 1,4 млрд грн базових дотацій.

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