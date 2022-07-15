70 млрд грн російських активів підуть на відбудову України — Finance.ua

70 млрд грн російських активів підуть на відбудову України Вчора 12:20 — Казна та Політика

70 млрд грн російських активів підуть на відбудову України

Національне агентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) опрацювало понад 600 запитів від правоохоронних органів щодо розшуку активів у справах, пов’язаних із військовою агресією росії. В результаті виявлено активи на загальну суму понад 70 млрд грн (понад $2 млрд).

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зокрема, розшукано промислові підприємства, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, яке в тому числі належить особам, причетним до російської агресії.

Розшук активів, які є економічною базою війни проти України, — одне з пріоритетних завдань АРМА у воєнний час. Для досягнення максимальної результативності Агентство об’єднало зусилля з усіма профільними державними інституціями в рамках міжвідомчої робочої групи (Task Force), яка працює не лише над розшуком, але також над арештом та конфіскацією злочинного майна. Наше спільне завдання полягає в тому, щоб ці активи були використані для компенсацій жертвам російських злочинів та відбудови України. — Дмитро Жоравович, керівник АРМА.

Варто зазначити, що, починаючи з 24 лютого 2022 року, АРМА вже направило 336 запитів по 555 фігурантам кримінальних справ у 87 юрисдикцій, звідки отримує максимально повні та розширені відповіді щодо наявних за кордоном активів, які у подальшому можуть бути арештовані та конфісковані.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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