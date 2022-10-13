7 цікавих вакансій у сфері підбору та управління персоналом — Finance.ua

7 цікавих вакансій у сфері підбору та управління персоналом
Роль HR-фахівців сьогодні максимально відчутна у кожній компанії: вони підтримують бойовий дух команд і, водночас, ефективність роботи бізнесу. Якщо ви шукаєте для себе нові можливості у цій сфері — перегляньте нашу свіжу добірку вакансій від провідних українських роботодавців.
Про це пише budni.rabota.ua.
Менеджер з навчання та розвитку персоналу в Glovo
Київ
Шукають спеціаліста, який допомагатиме співробітникам удосконалювати свої навички та знання. Мета — підвищити ефективність і конкурентну перевагу компанії шляхом аналізу тенденцій і розвитку навичок команди.
Начальник відділу навчання та розвитку персоналу в «Укрпошту»
Дніпро
Найбільша українська логістична компанія шукає керівника відділу розвитку персоналу філії. З майбутніх обов’яків — координація та контроль навчального процесу, реалізація програм навчання, організація та контроль дотримання вимог щодо атестації та підвищення кваліфікації співробітників тощо.
HR-директор в SUNSAY Enegry
Київ
Компанія, що розробляє та впроваджує проєкти відновлюваної енергетики, в пошуках фахівця, який зможе сформувати комфортні умови для ефективної роботи вмотивованої та захопленої команди професіоналів. Зарплата — до 45 000 грн.
Фахівець з розвитку талантів у «Фармак»
Київ
Лідер фармацевтичного ринку шукає досвідченого фахівця з навчання та розвитку талантів (L&D specialist), який завершить формування системи розвитку талантів в компанії і надалі буде координувати цей процес.
HR generalist у Bayadera Group
Київ
Національний холдинг шукає HR-спеціаліста, який буде займатись пошуком та підбором персоналу на вакансії різних рівнів: від складського персоналу до керівників. Серед інших обов’язків — адаптація персоналу, кадрове діловодство, звітність.
HR-директор у Fairmont Grand Hotel
Київ
З майбутніх обов’язків — організація кадрового адміністрування, розробка посадових інструкцій, управління процесом адаптації співробітників, розробка заходів з профілактики плинності персоналу, впровадження програм з мотивації, організація навчання тощо.
Recruitment Marketing Specialist в Genesis
Київ
Шукають спеціаліста, який посилить event-напрямок компанії та буде впливати на розвиток бренду роботодавця. Серед майбутніх задач — створення кар’єрних заходів, співпраця з цільовими ком’юніті, координація партнерських проєктів та спільна з командою реалізація Employer Branding Strategy.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Поділитися новиною