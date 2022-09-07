$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон — Finance.ua
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$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

Кримінал
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Жителька Чернівецької області підозрюється в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.
Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.
Під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури мешканці Чернівецької області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, скоєної за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
«За даними слідства, під час воєнного стану жінка спільно з мешканцями Полтавської та Чернівецької областей налагодила схему незаконного перетину держкордону для військовозобов’язаних громадян України. Житель Полтавщини підшукав двох полтавців, які мали намір виїхати до Румунії, та відправив обох до Чернівецької області. Там їх зустріла підозрювана, яка мала допомогти перетнути кордон поза офіційним пунктом пропуску», — зазначили в ОГП.
Після отримання від чоловіків 6400 доларів правоохоронці затримали жінку. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід — утримання під вартою. Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення підозри іншим співучасникам злочину.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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