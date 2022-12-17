61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу: портрет покупця (інфографіка) — Finance.ua

61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу: портрет покупця (інфографіка) Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Більшість українців (61%), попри все, планують новорічні та різдвяні покупки, хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році.

Про це йдетсья в результатах опитування українських споживачів компанії « Делойт » в Україні. Дослідження розкриває плани й очікування українців щодо новорічно-різдвяного шопінгу.

Дослідження проводилося методом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, яка відповідає соціально-демографічному портрету населення України.

В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим), а також українці, які тимчасово перебувають за кордоном.

Які саме особливості матимуть святкові покупки цьогоріч:

Дух новорічно-різдвяного шопінгу живий. Більшість українців (61%), попри все, планують новорічні та різдвяні покупки , хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році.

, хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році. Бюджет майже половини українців (49%) на шопінг у новорічно-різдвяний період коливається в межах від 1 до 5 тис. грн.

Не забувають подякувати захисникам. Понад 60% українців принаймні частину свого бюджету на новорічний та різдвяний шопінг витратять на допомогу ЗСУ або тим, хто постраждав від війни.

або тим, хто постраждав від війни. 63% українців не купуватимуть товари, якщо їхній виробник або продавець не залишив ринок рф.

В умовах високої невизначеності, яка спричинена війною, шопінг українців відкладається на другу половину грудня.

Війна суттєво впливає на споживацькі настрої українців. Наше дослідження показало, що, наприклад, розвинена у світі купівля онлайн наразі не знаходить підтвердження в Україні.

«Проте незламність українців, яка простежується й у готовності до святкового шопінгу, надихає, а також допомагає ритейлерам продовжувати підтримувати економічний фронт», — зазначив Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції «Делойт» в Україні.

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