61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу: портрет покупця (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу: портрет покупця (інфографіка)

Особисті фінанси
69
Більшість українців (61%), попри все, планують новорічні та різдвяні покупки, хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році.
Про це йдетсья в результатах опитування українських споживачів компанії «Делойт» в Україні. Дослідження розкриває плани й очікування українців щодо новорічно-різдвяного шопінгу.
Дослідження проводилося методом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, яка відповідає соціально-демографічному портрету населення України.
В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим), а також українці, які тимчасово перебувають за кордоном.
61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу: портрет покупця (інфографіка)
Які саме особливості матимуть святкові покупки цьогоріч:
  • Дух новорічно-різдвяного шопінгу живий. Більшість українців (61%), попри все, планують новорічні та різдвяні покупки, хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році.
  • Бюджет майже половини українців (49%) на шопінг у новорічно-різдвяний період коливається в межах від 1 до 5 тис. грн.
  • Не забувають подякувати захисникам. Понад 60% українців принаймні частину свого бюджету на новорічний та різдвяний шопінг витратять на допомогу ЗСУ або тим, хто постраждав від війни.
  • 63% українців не купуватимуть товари, якщо їхній виробник або продавець не залишив ринок рф.
61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу: портрет покупця (інфографіка)
В умовах високої невизначеності, яка спричинена війною, шопінг українців відкладається на другу половину грудня.
Війна суттєво впливає на споживацькі настрої українців. Наше дослідження показало, що, наприклад, розвинена у світі купівля онлайн наразі не знаходить підтвердження в Україні.
«Проте незламність українців, яка простежується й у готовності до святкового шопінгу, надихає, а також допомагає ритейлерам продовжувати підтримувати економічний фронт», — зазначив Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції «Делойт» в Україні.
61% українців не планують відмовлятися від новорічного шопінгу: портрет покупця (інфографіка)

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.