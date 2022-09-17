60% країн з низьким рівнем доходу близькі до боргової кризи - МВФ — Finance.ua

60% країн з низьким рівнем доходу близькі до боргової кризи - МВФ Вчора 15:15 — Світ

60% країн з низьким рівнем доходу близькі до боргової кризи - МВФ

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну 60% країн з низьким рівнем доходу відчувають боргову кризу або близькі до неї.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters

Георгієва зазначила, що великі кредитори, такі як Китай, що надають фінансові ресурси країнам, несуть відповідальність за запобігання вибуху боргових проблем.

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«Послання великим кредиторам, Китаю, приватному сектору полягає в тому, що чим більша ваша частка, тим більша ваша відповідальність. У ваших інтересах як кредиторів запобігти вибуху проблеми», — сказала Георгієва.

Георгієва заявила, що обсяг нового трастового фонду МВФ досяг $40 млрд. До кінця року нужденні країни мають почати отримувати кошти з нього.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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