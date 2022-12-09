60% Херсона вже під'єднано до теплопостачання - "Нафтогаз" — Finance.ua
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60% Херсона вже під'єднано до теплопостачання - "Нафтогаз"

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У деоккупованому Херсоні подали опалення для 60% споживачів комунальних послуг, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ.
Як повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України», комунальні служби міста продовжують налагоджувати мережі, щоб подати опалення і в інші будинки.
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«60% абонентів, які в деокупованому Херсоні отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже з теплом», — йдеться в повідомленні.
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«Через значні руйнування мереж в більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити поставки відразу в усі будинки, але комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7», — підкреслили в компанії.
11 листопада 2022 року українські військові зайшли в Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об’єкт обленерго.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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