6 найбільш футуристичних міст: де їх будують та який вигляд вони мають — Finance.ua

6 найбільш футуристичних міст: де їх будують та який вигляд вони мають Сьогодні 06:07 — Світ

Футуристичні міста здебільшого можна було побачити у фільмах або ж прочитати про них у книгах. Однак тепер це цілком реально. Ба більше, у деяких країнах вони вже починають зʼявлятися.

Про це пише AD

Smart Forest City, Mexico

Smart Forest City, Mexico, Фото: AD

Італійський архітектор Стефано Боері оприлюднив план міста поблизу Канкуна. В перекладі воно називається «Розумне лісове місто». Пропонований план мегаполіса зʼявився у 2019 році. Він міг би помістити 7,5 мільйона рослин, а також його хотіли розмістити на спадщині племен Мая, де є зв’язок культури з природним світом.

«Завдяки новим громадським паркам, приватним садам, зеленим дахам і фасадам буде баланс між кількістю зелених зон і площею забудови», — повідомили Dezeen у фірмі.

Telosa, USA

Telosa, USA, Фото: AD

Мільярдер Марк Лором захотів створити нове місто в Америці, яке встановлює глобальний стандарт міського життя та розширює людський потенціал. Точне місце міста ще не визначено, однак вже відомо, що:

відновлювані ресурси будуть живити міську територію;

зелені насадження будуть захищені та пріоритетні;

вода буде зберігатися, очищуватися та повторно використовуватися на місці.

На цей час проєкт націлений на 5 мільйонів населення до 2050 року.

The Line, Saudi Arabia

The Line, Saudi Arabia, Фото: AD

Будівництво футуристичних міст недешеве. Наприклад, аби побудувати лінійне місто завдовжки 100 миль, Саудівська Аравія хоче інвестувати від 100 до 200 мільярдів доларів.

Місто має позбутися потреби в автомобілях, а тому не буде і шкідливих викидів. Все завдяки реалізації швидкісного автономного транзиту. Країна вже розпочала будівництво міста. Його планують завершити до 2030 року.

Oceanix Busan, South Korea

Oceanix Busan, South Korea, Фото: AD

Пропозиції плавучих міст є все більш поширеними в наші дні. Oceanix Busan можуть бути першими, хто його побудує. Побудований з біоскелю, самопідтримуваного та самовідновлювального матеріалу, місто буде для тих громад, які борються з підвищенням рівня моря та іншими проблемами, спричиненими зміною клімату.

Chengdu Sky Valley, China

Chengdu Sky Valley, China, Фото: AD

Мегаполіс створено для збереження та вдосконалення традиційного поселення. Саме тому будівлі згруповані на пагорбах і розроблені так, щоб підкреслити силует долини. Жителям міста пропонують можливості для саморозбудови та розвитку самодостатнього способу життя в гармонії з природою.

Amaravati, India

Amaravati, India, Фото: AD

Центр міста має охоплювати велика центральна зелена зона. А також фірма, яка розробила проєкт, передбачила агресивну екологічну стратегію, де принаймні 60% території повинні бути зайняті зеленню або водою.

Мегаполіс був би одними з найбільш стійких у світі та використовував би різні нові технології, зокрема фотоелектричні, електромобілі, водні таксі та спеціальні велосипедні маршрути.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Pro Гроші За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.