6 найбільш футуристичних міст: де їх будують та який вигляд вони мають — Finance.ua
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6 найбільш футуристичних міст: де їх будують та який вигляд вони мають

Світ
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Футуристичні міста здебільшого можна було побачити у фільмах або ж прочитати про них у книгах. Однак тепер це цілком реально. Ба більше, у деяких країнах вони вже починають зʼявлятися.
Про це пише AD.

Smart Forest City, Mexico

Smart Forest City, Mexico
Smart Forest City, Mexico, Фото: AD
Італійський архітектор Стефано Боері оприлюднив план міста поблизу Канкуна. В перекладі воно називається «Розумне лісове місто». Пропонований план мегаполіса зʼявився у 2019 році. Він міг би помістити 7,5 мільйона рослин, а також його хотіли розмістити на спадщині племен Мая, де є зв’язок культури з природним світом.
«Завдяки новим громадським паркам, приватним садам, зеленим дахам і фасадам буде баланс між кількістю зелених зон і площею забудови», — повідомили Dezeen у фірмі.

Telosa, USA

Telosa, USA
Telosa, USA, Фото: AD
Мільярдер Марк Лором захотів створити нове місто в Америці, яке встановлює глобальний стандарт міського життя та розширює людський потенціал. Точне місце міста ще не визначено, однак вже відомо, що:
  • відновлювані ресурси будуть живити міську територію;
  • зелені насадження будуть захищені та пріоритетні;
  • вода буде зберігатися, очищуватися та повторно використовуватися на місці.
На цей час проєкт націлений на 5 мільйонів населення до 2050 року.

The Line, Saudi Arabia

The Line, Saudi Arabia
The Line, Saudi Arabia, Фото: AD
Будівництво футуристичних міст недешеве. Наприклад, аби побудувати лінійне місто завдовжки 100 миль, Саудівська Аравія хоче інвестувати від 100 до 200 мільярдів доларів.
Місто має позбутися потреби в автомобілях, а тому не буде і шкідливих викидів. Все завдяки реалізації швидкісного автономного транзиту. Країна вже розпочала будівництво міста. Його планують завершити до 2030 року.

Oceanix Busan, South Korea

Oceanix Busan, South Korea
Oceanix Busan, South Korea, Фото: AD
Пропозиції плавучих міст є все більш поширеними в наші дні. Oceanix Busan можуть бути першими, хто його побудує. Побудований з біоскелю, самопідтримуваного та самовідновлювального матеріалу, місто буде для тих громад, які борються з підвищенням рівня моря та іншими проблемами, спричиненими зміною клімату.

Chengdu Sky Valley, China

Chengdu Sky Valley, China
Chengdu Sky Valley, China, Фото: AD
Мегаполіс створено для збереження та вдосконалення традиційного поселення. Саме тому будівлі згруповані на пагорбах і розроблені так, щоб підкреслити силует долини. Жителям міста пропонують можливості для саморозбудови та розвитку самодостатнього способу життя в гармонії з природою.

Amaravati, India

Amaravati, India
Amaravati, India, Фото: AD
Центр міста має охоплювати велика центральна зелена зона. А також фірма, яка розробила проєкт, передбачила агресивну екологічну стратегію, де принаймні 60% території повинні бути зайняті зеленню або водою.
Мегаполіс був би одними з найбільш стійких у світі та використовував би різні нові технології, зокрема фотоелектричні, електромобілі, водні таксі та спеціальні велосипедні маршрути.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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