6 500 грн на картку єПідтримка від ПУМБ — Finance.ua
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6 500 грн на картку єПідтримка від ПУМБ

11.03.2022, 15:02Особисті фінанси
18091
6 500 грн на картку єПідтримка від ПУМБ6 500 грн на картку єПідтримка від ПУМБ
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) долучається до програми допомоги від держави українцям, які постраждали від військової агресії росії.
Подати заявку на отримання 6500 грн можуть усі клієнті ПУМБ, які проживають у районах активних бойових дій.
Хто може отримати 6500 грн допомоги:
  • наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, окрім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та державної служби.
  • ФОП усіх груп (повинні перебувати на обліку як платники ЄСВ та надати податкову звітність за 4 квартал 2021 або річну звітність за 2021)
Важливо! ФОП або підприємства не повинні перебувати у стані припинення, реорганізації чи ліквідації.
Як отримати державну допомогу:
  1. Оформіть картку єПідтримка у ПУМБ Online, якщо що не встигли оформити картку
  2. Перейдіть у додаток Дія, оберіть розділ «Послуги»
  3. Оберіть картку «єПідтримка», оберіть для зарахування рахунок, вказавши картку єПідтримка від ПУМБ
  4. Натисніть «Отримати допомогу» та очікуйте зарахування протягом кількох днів
Заявку можна подавати, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Допомогу можна витратити на будь-які товари та послуги без обмежень.
Тарифи та умови картки єПідтримка:
  • Вартість відкриття та обслуговування - 0 грн
  • Перекази всередині ПУМБ та на карти інших банків — 0 грн
  • Зняття коштів в касі чи банкоматі — 0 грн
  • Розрахунки карткою — необмежені (як звичайні картки)
  • Строк дії картки — 3 роки
  • Строк доступності грошової допомоги — необмежений
За матеріалами: ПУМБ
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