57% компаній планують підвищення зарплат співробітникам (інфографіка) — Finance.ua

57% компаній планують підвищення зарплат співробітникам (інфографіка) Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Інфляція в Україні зростає . Хоч і не так швидко, як прогнозувалося раніше, утім вона впевнено тягнеться до наміченого в липні Національним банком рівня 31%.

Тому фінансове питання для українців стоїть зараз досить гостро. Всі відчувають на собі наслідки війни: інфляція, зростання курсу долара та цін на продукти, послуги, паливо тощо.

За таких умов закономірно очікувати, що компанії в Україні мають переглянути заробітні плати своїх працівників. Work.ua провів серію опитувань, кому підвищать зарплату і на скільки.

37% роботодавців планують порадувати працівників оновленими заробітними платами вже цієї осені. 11% респондентів зроблять це на початку зими, у грудні. Після нового року піднімуть зарплати 23% опитаних, а 29% — навесні 2023-го.

Щодо розиміру зарплати в компаніях відповіли так: підвищення зарплат на 5-10% відбудеться у 23% компаній. До 5% планують підвищити у 22%. На 10-15% — у 15%. На більш як 35% — у 14%, на 15-20% — у 13%, на 20-25% — у 7%, на 25-30% — у 4%, на 30-35% — у 2%.

Як зазначають експерти, за даними аналітики, середня зарплата в Україні протягом року тримається на рівні 15 000 грн. Проте ми бачимо зростання рівня інфляції, цін на харчові продукти, вартості палива. Тому фактично люди можуть собі менше дозволити на ті кошти, що заробляють. Щоб вирівнювати бізнес-показники, компанії вдаються до перегляду цін на свої продукти та послуги.

Нагадаємо, що у серпні у більшій частині регіонів зарплати утрималися від падіння. Винятком є Запорізька, Івано-Франківська, Чернівецька, Сумська та Тернопільська області. Зовсім незначне зниження середньої заробітної плати — не більше ніж 2,7% за місяць відчули Київ, Вінниччина та Закарпаття.

Довідка Finance.ua:

столична середня зарплата зараз не набагато вища від зарплат у інших містах —лідерах за рівнем середніх окладів, за даними grc.ua;

у Одеській області у серпні компанії пропонують в середньому 25 800 грн щомісячної компенсації;

у Дніпропетровській області середня зарплата становить 23 100 грн;

вакансії Львову та області у серпні займають другу сходинку рейтингу регіонів з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Проте середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці Львівщини, займає лише четверту позицію за розміром та складає 22 000 грн;

найнижча середня зарплата в серпні була у Харківській області — 10 600 грн. За місяць відбулося значне падіння рівню зарплат, які пропонують у цьому регіоні.



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