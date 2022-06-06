5000 дол. США за незаконний перетин кордону: викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Польщі — Finance.ua

5000 дол. США за незаконний перетин кордону: викрито злочинну схему виїзду осіб призовного віку до Польщі

Вчора 21:33 — Кримінал

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва затримано мешканця міста Києва, який організував незаконне переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України.

Проц е повідомили в Київській міській прокуратурі.

Згідно із матеріалами кримінального провадження, 41-річний чоловік організував незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану.

Свої послуги зловмисник оцінював у розмірі від 3000 до 5000 доларів США з людини.

Зокрема встановлено, що чоловік збирався переправити через державний кордон України з Польщею громадянина призовного віку.

Так, зустрівшись із ним на території міста Львова, зловмисник отримав грошові кошти у загальному розмірі 110 тис. гривень.

Одразу після отримання грошових коштів чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За результатами проведеного невідкладного обшуку у автомобілі зловмисника виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 55 тис. грн та 6100 дол. США, мобільні телефони, довідки військо-лікарської комісії.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.