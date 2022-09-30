50 країн - учасниць МАГАТЕ зробили спільну заяву щодо ЗАЕС — Finance.ua

50 країн - учасниць МАГАТЕ зробили спільну заяву щодо ЗАЕС
Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну представники 50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ виступили зі спільною заявою, закликавши росію зупинити ядерний шантаж і негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.
Учасники конференції відзначили, що будь-які сфальсифіковані референдуми, проведені рф в межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного або політичного впливу на статус ЗАЕС або територій навколо неї.
«Ми знову закликаємо рф негайно припинити всі дії проти ядерних об’єктів в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними... і для того, щоб МАГАТЕ безпечно і в повному обсязі здійснювало свою діяльність з перевірки гарантій в Україні», — йдеться в спільній заяві.
У заяві підкреслюється, що захоплення Запорізької АЕС військами росії є головною причиною загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту в Україні.
«Ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими, поки російська федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція має й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невід’ємна частина української енергетичної системи»,
йдеться в заяві.
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