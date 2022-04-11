5 причин, чому не вдається додати свідоцтво про народження дитини в "Дію" — Finance.ua

5 причин, чому не вдається додати свідоцтво про народження дитини в "Дію"

Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Команда «Дії» працює, щоб відображались усі свідоцтва про народження, які є в реєстрі. Проте є моменти, які залежать від вашої життєвої ситуації. Тому у службі підтримки розповіли, як додати цифровий документ та в яких випадках документ може не підтягнутися.

Як додати свідоцтво про народження дитини в «Дію»:

Зайдіть у застосунок, прогортайте свої цифрові документи і на останній картці натисніть «Додати документ»;

виберіть «Свідоцтво про народження дитини»;

введіть серію та номер свідоцтва.

Коли «Дія» знайде в реєстрі інформацію про вашу дитину, свідоцтво про народження зʼявиться поруч з іншими цифровими документами.

Чому свідоцтво може не підтягнутися?

На це у службі підтримки назвали декілька причин:

Вносите свідоцтво не своєї дитини або намагаєтеся додати своє свідоцтво про народження. Додаєте свідоцтво дитини, якій 14 років чи більше. Усиновили дитину або є її опікуном. Помилилися, коли вводили серію та його номер у застосунок. Тому треба перевірити ці дані та спробувати ще раз ввести їх українською. Ваші ПІБ, РНОКПП та/або дата народження не збігаються в банку, у «Дії» та в реєстрі. За такої причини, треба перевірити їх у банку, через який авторизуєтеся. Або ж, якщо є можливість, спробувати авторизуватися через інший банк.

Довідка Finance.ua:

Українські родини з дітьми, що постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, наряду з державною допомогою можуть отримати додаткові виплати до 33 тисяч гривень;

крім того, діти, що оформлені як ВПО, можуть отримувати 3000 грн державної допомоги.

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