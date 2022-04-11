5 причин, чому не вдається додати свідоцтво про народження дитини в "Дію" — Finance.ua
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5 причин, чому не вдається додати свідоцтво про народження дитини в "Дію"

Вчора 08:33Особисті фінанси
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Команда «Дії» працює, щоб відображались усі свідоцтва про народження, які є в реєстрі. Проте є моменти, які залежать від вашої життєвої ситуації. Тому у службі підтримки розповіли, як додати цифровий документ та в яких випадках документ може не підтягнутися.
Як додати свідоцтво про народження дитини в «Дію»:
  • Зайдіть у застосунок, прогортайте свої цифрові документи і на останній картці натисніть «Додати документ»;
  • виберіть «Свідоцтво про народження дитини»;
  • введіть серію та номер свідоцтва.
Коли «Дія» знайде в реєстрі інформацію про вашу дитину, свідоцтво про народження зʼявиться поруч з іншими цифровими документами.

Чому свідоцтво може не підтягнутися?

На це у службі підтримки назвали декілька причин:
  1. Вносите свідоцтво не своєї дитини або намагаєтеся додати своє свідоцтво про народження.
  2. Додаєте свідоцтво дитини, якій 14 років чи більше.
  3. Усиновили дитину або є її опікуном.
  4. Помилилися, коли вводили серію та його номер у застосунок. Тому треба перевірити ці дані та спробувати ще раз ввести їх українською.
  5. Ваші ПІБ, РНОКПП та/або дата народження не збігаються в банку, у «Дії» та в реєстрі. За такої причини, треба перевірити їх у банку, через який авторизуєтеся. Або ж, якщо є можливість, спробувати авторизуватися через інший банк.

Довідка Finance.ua:

  • Українські родини з дітьми, що постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, наряду з державною допомогою можуть отримати додаткові виплати до 33 тисяч гривень;
  • крім того, діти, що оформлені як ВПО, можуть отримувати 3000 грн державної допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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