5 бюджетних гірськолижних курортів Європи — Finance.ua
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5 бюджетних гірськолижних курортів Європи

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Щоб добре відпочити на закордонних гірськолижних курортах, зовсім не обов’язково витрачати величезні гроші. У Європі можна вибрати один із численних бюджетних варіантів, який дозволить незабутньо провести кілька днів посеред засніжених гір, вдосталь покататися на лижах, сноубордах та санях без значних витрат.

Ясна, Словаччина

Один з улюблених комплексів усіх лижників та сноубордистів. Тут 33 траси різного рівня складності. Працює до квітня.
Гірськолижний курорт Ясна / Фото slovakia.travel

Шпіндлерув Млин, Чехія

Єдиний 5-зірковий гірськолижний курорт у Чехії преміумкласу. Розташований він на трьох вершинах — Медведін, Горні Місечки та План. Загалом у комплексі працює 16 витягів та 20 гірськолижних трас різної складності.

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Лівіньо, Італія

Гірськолижний курорт Альта Вальтелліна — один з найбільших та найвідоміших в Альпах та у всій Європі. Комплекс може похизуватися загальною протяжністю трас у 115 кілометрів, що покриті доглянутим снігом. А ще там налічується 74 схили, а зимовий сезон триває по травень.

Шладмінг, Австрія

Входить до десятки найкращих світових курортів та гарантує незабутнє катання на лижах на 123 кілометрах підготованих трас. Весь гірськолижний комплекс Шладмінг із 4 зонами для лижників налічує 50 витягів та 81 схил. Працює до травня.

Формігаль, Іспанія

Ідеальний для фрірайдерів. Для них гірські маршрути позначені помаранчевим, а всі елементи є природними. На курорті всього 141 траса загальною довжиною 176 кілометрів. Зокрема, 11 «зелених» трас для новачків.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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