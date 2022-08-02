46% власників криптовалют продавали свої цифрові активи під час падіння цін — Finance.ua

46% власників криптовалют продавали свої цифрові активи під час падіння цін Вчора 19:42 — Фінтех і Картки

46% власників криптовалют продавали свої цифрові активи під час падіння цін

Згідно з даними опитування Civic Science, близько 46% власників криптовалют продавали свої цифрові активи під час падіння цін — все через низькі доходи.

Як стало відомо, більша частина криптовалютних інвесторів (54%) «спокійно пережила ведмежий ринок» та не переводила свої цифрові активи у фіатну валюту. Втім, через низьку заробітну плату та страх втратити всі свої інвестиції, інша частина користувачів продавала криптовалюту.

Згідно з результатами опитування, 26% інвесторів перевели в готівку більшість своїх крипто-накопичень, 20% — невелику частину.

Варто звернути увагу, що більшість інвесторів, які заробляють понад $150 000 на рік залишились ходлерами й очікують на збільшення вартості їх цифрових активів у майбутньому.

Очевидно, що інвестиції в криптовалюти в основному приваблюють людей з високим рівнем достатку, які часто закуповують цифрові активи на низах, виводячи їх на довгострокове зберігання. Так, наприкінці червня кількість адрес BTC, що містять понад 10 тис. Bitcoin, збільшилася до 100.

Якщо плануєте працювати із криптою, радимо скористатися біржею EXMO. Простий інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко розпочати шлях у трейдингу, а за торги можна повернути до 70% комісії. Крім того, ви можете запросити друзів і заробити 25% комісій біржі за їхніми операціями.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.