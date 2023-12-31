$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка) — Finance.ua

$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка) Сьогодні 12:45

$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка)

42,6 млрд доларів США пільгового та грантового фінансування від міжнародних партнерів. Як повідомляє Мінфін, у 2023 році Міністерство фінансів залучило

«42,6 млрд доларів США, рекордний обсяг зовнішньої допомоги… Спільними зусиллями нам вдалось залучити необхідний обсяг коштів для забезпечення всіх пріоритетних видатків. Це пенсії, оплата праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зовнішнє фінансування у повному обсязі було спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету.

Довідка Finance.ua:

у грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у грудні 2023 року:

Японія — 2,2 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);

США (пільгове фінансування та гранти); ЄС — 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);

(пільгове фінансування); Міжнародний валютний фонд — близько 900 млн доларів США (пільгове фінансування);

Норвегія — 190 млн доларів США (грант);

(грант); Німеччина — 55 млн доларів США (грант);

(грант); США — 50 млн доларів США (грант);

(грант); Швейцарія — 20 млн доларів США (грант);

(грант); Світовий банк — 8 млн доларів США (пільгове фінансування).

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

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