$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка) — Finance.ua
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$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка)

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$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка)
$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка)
Як повідомляє Мінфін, у 2023 році Міністерство фінансів залучило 42,6 млрд доларів США пільгового та грантового фінансування від міжнародних партнерів.
«42,6 млрд доларів США, рекордний обсяг зовнішньої допомоги… Спільними зусиллями нам вдалось залучити необхідний обсяг коштів для забезпечення всіх пріоритетних видатків. Це пенсії, оплата праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка)
Зовнішнє фінансування у повному обсязі було спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету.
$42,6 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році: хто найбільше надав грошей (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • у грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 5 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.
Серед донорів у грудні 2023 року:
  • Японія — 2,2 млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС — 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);
  • Міжнародний валютний фонд — близько 900 млн доларів США (пільгове фінансування);
  • Норвегія — 190 млн доларів США (грант);
  • Німеччина — 55 млн доларів США (грант);
  • США — 50 млн доларів США (грант);
  • Швейцарія — 20 млн доларів США (грант);
  • Світовий банк — 8 млн доларів США (пільгове фінансування).
Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Зобов’язання України перед МВФ: плани та реальність

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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