40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки

Вчора 15:03Фондовий ринок
2092
40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки, freepik.com
Міністерство економіки повідомило про переїзд із зони активних бойових дій 40 підприємств, із них 18 уже відновили роботу на новому місці, ще 299 найближчим часом перенесуть свої потужності.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
«Вже 40 українських підприємств переміщено із зони активнивних бойових дій за програмою з релокації виробничих об’єктів, ініційованою Міністерством економіки України. З них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці. Найближчим часом потужності ще 299 компаній буде доправлено до нового місця роботи», — сказано в повідомленні.
Програма з переміщення українських виробництв стартувала тиждень тому. Наразі Мінекономіки опрацювало вже 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами (всього таких заявок — 898).
В подальшому держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній.
Як відбувається переїзд компанії
Частина підприємств переміщується Укрзалізницею. Логістику автотранспортної частини програми забезпечує АТ «Укрпошта», долучаючи також на субпідряд всіх, хто має можливості транспортувати вантажі.
Сьогодні Кабінет Міністрів України підтримав постанову, якою зобов’язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній.
Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автотранспорту АТ «Укрпошта» його субпідрядників надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС.
В міністерстві нагадали, збір заявок на участь у програмі переміщення підприємств триває. Деталі за посиланням.
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.