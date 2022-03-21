40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки — Finance.ua

40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки

Вчора 15:03 — Фондовий ринок

40 підприємств вже переїхали із зони бойових дій, ще 300 на черзі – Мінекономіки, freepik.com

Міністерство економіки повідомило про переїзд із зони активних бойових дій 40 підприємств, із них 18 уже відновили роботу на новому місці, ще 299 найближчим часом перенесуть свої потужності.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Вже 40 українських підприємств переміщено із зони активнивних бойових дій за програмою з релокації виробничих об’єктів, ініційованою Міністерством економіки України. З них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці. Найближчим часом потужності ще 299 компаній буде доправлено до нового місця роботи», — сказано в повідомленні.

Програма з переміщення українських виробництв стартувала тиждень тому. Наразі Мінекономіки опрацювало вже 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами (всього таких заявок — 898).

В подальшому держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній.

Як відбувається переїзд компанії

Частина підприємств переміщується Укрзалізницею. Логістику автотранспортної частини програми забезпечує АТ «Укрпошта», долучаючи також на субпідряд всіх, хто має можливості транспортувати вантажі.

Сьогодні Кабінет Міністрів України підтримав постанову, якою зобов’язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній.

Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автотранспорту АТ «Укрпошта» його субпідрядників надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС.

В міністерстві нагадали, збір заявок на участь у програмі переміщення підприємств триває. Деталі за посиланням

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