38% банків в країні — збиткові: хто отримав найбільший прибуток (дослідження) — Finance.ua

38% банків в країні — збиткові: хто отримав найбільший прибуток (дослідження) Вчора 10:03 — Особисті фінанси

38% банків в країні — збиткові: хто отримав найбільший прибуток (дослідження)

Загальний прибуток українських банків за 8 місяців цього року склав 7,9 млрд грн. 42 банки отримали прибуток — 23,9 млрд грн, а 26 — збитки у розмірі 16 млрд грн. Наразі збитковими є 38% установ.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Національного банку України.

Для порівняння, у цей же період у 2021 році 90% банків мали позитивний баланс — 44,1 млрд грн. Збитки решти фінансових установ склали 193 млн грн.

Хто отримує найбільший прибуток?

Лідером залишається ПриватБанк з прибутком у 14 млрд грн — це 24% менше за прибуток, який він отримав за відповідний період торік (18,5 млрд грн). Натомість це все ще більше половини від загального прибутку всіх банків в Україні — 59%.

Загалом, разом із ПриватБанком, частка українських державних банків у загальному прибутку установ з позитивним балансом наразі складає 69%.

Частки банків з іноземним та приватним капіталом в загальному прибутку складають відповідно 21% та 10%.

Попри загальну негативну тенденцію, третина банків покращила свої показники у порівнянні з відповідним періодом торік. Цікаво, що топ-10 фінансових установ кардинально змінився у порівнянні з показниками 2021.

На жаль, третина банків, що були прибутковими торік, закінчили 8 місяців поточного року зі збитками. Серед таких, за даними Опендатабот, опинились Альфа-банк , Укрексімбанк, Укргазбанк , ОТП банк, Прокредит.

Лише двом банкам з торічного топ-10 минулого року вдалось збільшити свій прибуток: більш ніж вдвічі зріс прибуток УкрСиббанку та на 6% — Сітібанку. Різке зростання прибутку — більш ніж в 30 разів — сталося в Ощадбанк у. У порівнянні з відповідним періодом торік банк піднявся з 24 позиції за прибутковістю до 2-ї.

Довідка Finance.ua:

67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн . І хоча більшість банків були прибутковими, сумарний негативний результат ринку сформувала діяльність лише 21 банку. Ці установи у січні — червні 2022 року отримали сумарний збиток у 14,639 млрд грн;



. І хоча більшість банків були прибутковими, сумарний негативний результат ринку сформувала діяльність лише 21 банку. Ці установи у січні — червні 2022 року отримали сумарний збиток у 14,639 млрд грн; а за даними Нацбанку, за перший квартал 2022 року збитковими були 25 банків;



так, станом на 1 квітня 2022 року найбільш збитковим серед державних банків був Укрексімбанк. Збитки банку в першому кварталі 2022 року становили 2,019 млрд грн. У групі банків з іноземним капіталом найбільші збитки отримав ОТП Банк — 834,5 млн грн, а серед банків із приватним капіталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.

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