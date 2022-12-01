320 тис євро на українську армію і не лише: як польська PGIP допомагає наближає перемогу України — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ 320 тис євро на українську армію і не лише: як польська PGIP допомагає наближає перемогу України Сьогодні 23:02 — Фондовий ринок

Польське суспільство пройшло тест на солідарність у допомозі Україні, що протистоїть російській навалі. З самого початку військової агресії рф Польща була в перших рядах тих, хто надав найвагомішу гуманітарну, фінансову та військову підтримку. На сьогоднішній день на ці цілі спрямовано близько 3 мільярдів євро, що дозволяє Польщі стабільно входити до трійки країн, з найбільшими обсягами допомоги Україні по відношенню до свого ВВП.

А свіжі соціальні виміри показують, що і після 9 місяців війни поляки не мають наміру знижувати інтенсивність допомоги країні, що захищає свою незалежність і європейські цінності.

За даними дослідження агенції Openfield, наразі понад 70% опитаних громадян Польщі підтримують прийом біженців з України, а до жовтня — 77% надали їм гуманітарну допомогу. Активно задіяний у цьому й польський бізнес. 97% опитаних вказали, що їхня компанія підтримала жертв війни в Україні, - зазначається у доповіді Мережі Глобального договору ООН у Польщі, яка була представлена на Генеральній Асамблеї Організації об’єднаних націй у Нью-Йорку 21 вересня.

Одна з таких компаній — Polska Gruppa Importova Premium (PGIP), що спеціалізується на постачанні вугілля польським та європейським споживачам.

З перших днів повномасштабної війни PGIP стала одним із найактивніших польських благодійників як у підтримці української армії, так і мирного населення. Що цілком зрозуміло з огляду на наявність українського громадянства у бенефіціара компанії. За 9 місяців війни PGIP передала українській армії бронежилети, дрони, пікапи та інше обладнання більш, як на 600 тис. євро.

Не менш активно PGIP підтримувала і українських біженців, що особливо важливо з огляду на їхній потік до Польщі (на сьогоднішній день в країні офіційно зареєстровано 1,47 млн біженців з України). Компанія вже організувала релокацію понад двох десятків українських сімей та активно допомагала їх соціальній адаптації — від надання житла до сприяння у прийнятті до садків та шкіл дітей та працевлаштування їхніх батьків до штату.

Українські біженці у Польщі наступного року мають платити за проживання у пансіонатах чи гуртожитках, які досі оплачувала держава. Тому особливо цінним є той факт, що PGIP вже понад 7 місяців оплачує оренду житла для вивезених із України сімей та має намір підтримувати їх таким чином і надалі.

«Висловлюємо вам щиру подяку за вашу безкорисливу допомогу. Ваша праця служить прикладом і для інших благодійників...», «Ваш вагомий внесок дозволить Національній поліції у Дніпропетровській області якісніше виконувати свої завдання у протидії збройній агресії російської федерації», — так дякують PGIP благодійні фонди та офіційні установи України, які вже отримали допомогу від Polska Gruppa Importova.

У самій компанії запевняють, що планують надалі підтримувати український народ, а також збільшити обсяги благодійної допомоги.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.