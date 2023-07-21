305 млрд грн: сума збитків, завданих довкіллю — Finance.ua

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305 млрд грн: сума збитків, завданих довкіллю

Казна та Політика
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Під час брифінгу в Military Media Center очільник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля повідомив про суму збитків, завданих довкіллю України через російську агресію.
«Заявлені показники збитків довкіллю не є остаточними і будуть збільшуватися, якщо рф надалі продовжуватиме свою політику збройного терору», — зазначив Берегуля.
Міністерством оборони спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів з метою визначення масштабів екологічних збитків в 2022—2023 роках були проведені огляди та обстежено 55 військових об'єктів, на яких зафіксовані випадки фактичного завдання шкоди довкіллю.
За словами представниці Державної екологічної інспекції Катерини Літвішко, ракетні удари росіян по нафтобазах призводять до забруднення довкілля, а через влучання боєприпасів погіршується родючість українського ґрунту.
Таким чином, агресія рф проти України може вважатися цілеспрямованим екоцидом під час війни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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