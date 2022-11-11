300 підприємців отримали перший транш допомоги мікрогрантів від EU4Business — Finance.ua

300 підприємців отримали перший транш допомоги мікрогрантів від EU4Business Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

300 підприємців отримали перший транш допомоги мікрогрантів від EU4Business

300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки у межах програми міжнародної допомоги EU4Business. Загальна сума грантової допомоги становить 150 000 грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Збір заявок на отримання гранту здійснювався на порталі Дія з 30 травня до 30 червня 2022 року. Комісія незалежних бізнес-експертів обрала переможців з-поміж 1357 кандидатів на основі їхніх заявок та за результатами інтерв’ю з відібраними підприємствами.

Пріоритет при оцінці грантових заявок надавався ММСП з найбільш постраждалих від війни територій задля відновлення та/або підтримки виробництва, надання послуг зі збереження економічного потенціалу України та постачання критично важливих товарів і послуг, необхідних українцям.

Мікрогранти отримали підприємства з 9 регіонів України, зареєстровані в Харківській, Київській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Херсонських областях.

Грантову допомогу отримали переважно підприємства, що займаються наданням послуг мобільного харчування, виробництвом хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, медичною практикою, ветеринарною діяльністю, виробництвом верхнього одягу, паперу, м’ясних продуктів та борошняних виробів.

Інфографіка: Мінекономіки

Українські підприємці вже розпочали витрачати отриману фінансову допомогу на збереження та створення нових робочих місць, закупівлю/заміну обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, орендну плату за приміщення, лізинг обладнання та інші витрати, спрямовані на відновлення господарської діяльності.

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