300 підприємців отримали перший транш допомоги мікрогрантів від EU4Business — Finance.ua

300 підприємців отримали перший транш допомоги мікрогрантів від EU4Business
300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки у межах програми міжнародної допомоги EU4Business. Загальна сума грантової допомоги становить 150 000 грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Збір заявок на отримання гранту здійснювався на порталі Дія з 30 травня до 30 червня 2022 року. Комісія незалежних бізнес-експертів обрала переможців з-поміж 1357 кандидатів на основі їхніх заявок та за результатами інтерв’ю з відібраними підприємствами.
Пріоритет при оцінці грантових заявок надавався ММСП з найбільш постраждалих від війни територій задля відновлення та/або підтримки виробництва, надання послуг зі збереження економічного потенціалу України та постачання критично важливих товарів і послуг, необхідних українцям.
Мікрогранти отримали підприємства з 9 регіонів України, зареєстровані в Харківській, Київській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Херсонських областях.
Грантову допомогу отримали переважно підприємства, що займаються наданням послуг мобільного харчування, виробництвом хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, медичною практикою, ветеринарною діяльністю, виробництвом верхнього одягу, паперу, м’ясних продуктів та борошняних виробів.
Українські підприємці вже розпочали витрачати отриману фінансову допомогу на збереження та створення нових робочих місць, закупівлю/заміну обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, орендну плату за приміщення, лізинг обладнання та інші витрати, спрямовані на відновлення господарської діяльності.
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