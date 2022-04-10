$250 тисяч для ЗСУ: на NFT-аукціоні продали мем з танцюючими трунарями — Finance.ua
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$250 тисяч для ЗСУ: на NFT-аукціоні продали мем з танцюючими трунарями

Вчора 18:30Технології&Авто
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Українське рекламне агентство Zlodei Advertising перетворило відео-мем із носіями трун Coffin Dance в NFT-токен та продала на аукціоні за 327 ефірів. Це приблизно 1 047 806 доларів, 250 тисяч з яких передадуть у фонд «Повернись живим».
500 тисяч доларів отримують самі герої вірусного відео, 250 тисяч — Zlodei Advertising.
Автори токену зазначили, що це перша монетизація для носіїв трун з африканської Гани.
Coffin Dance стали інтернет-мемом, коли на відео з носіями трун наклали композицію Vicetone & Tony Igy — Astronomia. Мем виник у період пандемії COVID-19.
За матеріалами: Маяк
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