$250 тисяч для ЗСУ: на NFT-аукціоні продали мем з танцюючими трунарями — Finance.ua

$250 тисяч для ЗСУ: на NFT-аукціоні продали мем з танцюючими трунарями

Українське рекламне агентство Zlodei Advertising перетворило відео-мем із носіями трун Coffin Dance в NFT-токен та продала на аукціоні за 327 ефірів. Це приблизно 1 047 806 доларів, 250 тисяч з яких передадуть у фонд «Повернись живим».

500 тисяч доларів отримують самі герої вірусного відео, 250 тисяч — Zlodei Advertising.

Автори токену зазначили , що це перша монетизація для носіїв трун з африканської Гани.

Coffin Dance стали інтернет-мемом, коли на відео з носіями трун наклали композицію Vicetone & Tony Igy — Astronomia. Мем виник у період пандемії COVID-19.

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