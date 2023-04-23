25 авто, які відкликають частіше за інші - антирейтинг — Finance.ua
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25 авто, які відкликають частіше за інші - антирейтинг

Технології&Авто
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Автомобілі, як і будь-який інший товар масового виробництва, схильні до дефектів, пов’язаних з якістю компонентів і складання, а це означає, що кожна машина має шанс потрапити під відкликання. У яких моделей ця ймовірність найвища, з’ясували експерти порталу iSeeCars.
У 2022 році автовиробники запустили понад 400 відкличних кампаній по всьому світу, які торкнулися понад 25 мільйонів машин. У 2021 році ці цифри були ще вищими — понад 1000 відкликань за участю понад 35 мільйонів автомобілів.
Отже, автомобілі з найбільш прогнозованою кількістю відкликань протягом 30 років:
  1. Tesla Model Y
  2. Porsche Panamera
  3. Tesla Model 3
  4. Tesla Model X
  5. Tesla Model S
  6. Lincoln Aviator
  7. Volkswagen Atlas Cross Sport
  8. Volkswagen Atlas
  9. Ram 1500
  10. Ram 1500 Classic
  11. Ford F-150
  12. Porsche Macan
  13. Porsche Cayenne
  14. Kia Telluride
  15. Porsche 911
  16. Lincoln Corsair
  17. BMW X7
  18. Ford Explorer
  19. BMW 3 Series
  20. BMW 5 Series
  21. Jeep Grand Cherokee
  22. Jeep Grand Cherokee L
  23. Chevrolet Silverado 1500
  24. Subaru Ascent
  25. Jeep Wrangler
Зазначається, що лідером за кількістю відкликань стала марка Tesla.
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За матеріалами:
mmr.ua
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