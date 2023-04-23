25 авто, які відкликають частіше за інші - антирейтинг — Finance.ua

25 авто, які відкликають частіше за інші - антирейтинг Сьогодні 08:38 — Технології&Авто

Автомобілі, як і будь-який інший товар масового виробництва, схильні до дефектів, пов’язаних з якістю компонентів і складання, а це означає, що кожна машина має шанс потрапити під відкликання. У яких моделей ця ймовірність найвища, з’ясували експерти порталу iSeeCars.

У 2022 році автовиробники запустили понад 400 відкличних кампаній по всьому світу, які торкнулися понад 25 мільйонів машин. У 2021 році ці цифри були ще вищими — понад 1000 відкликань за участю понад 35 мільйонів автомобілів.

Отже, автомобілі з найбільш прогнозованою кількістю відкликань протягом 30 років:

Tesla Model Y Porsche Panamera Tesla Model 3 Tesla Model X Tesla Model S Lincoln Aviator Volkswagen Atlas Cross Sport Volkswagen Atlas Ram 1500 Ram 1500 Classic Ford F-150 Porsche Macan Porsche Cayenne Kia Telluride Porsche 911 Lincoln Corsair BMW X7 Ford Explorer BMW 3 Series BMW 5 Series Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee L Chevrolet Silverado 1500 Subaru Ascent Jeep Wrangler

Зазначається, що лідером за кількістю відкликань стала марка Tesla.

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