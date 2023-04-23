25 авто, які відкликають частіше за інші - антирейтинг — Finance.ua

25 авто, які відкликають частіше за інші - антирейтинг
Автомобілі, як і будь-який інший товар масового виробництва, схильні до дефектів, пов’язаних з якістю компонентів і складання, а це означає, що кожна машина має шанс потрапити під відкликання. У яких моделей ця ймовірність найвища, з’ясували експерти порталу iSeeCars.
У 2022 році автовиробники запустили понад 400 відкличних кампаній по всьому світу, які торкнулися понад 25 мільйонів машин. У 2021 році ці цифри були ще вищими — понад 1000 відкликань за участю понад 35 мільйонів автомобілів.
Отже, автомобілі з найбільш прогнозованою кількістю відкликань протягом 30 років:
- Tesla Model Y
- Porsche Panamera
- Tesla Model 3
- Tesla Model X
- Tesla Model S
- Lincoln Aviator
- Volkswagen Atlas Cross Sport
- Volkswagen Atlas
- Ram 1500
- Ram 1500 Classic
- Ford F-150
- Porsche Macan
- Porsche Cayenne
- Kia Telluride
- Porsche 911
- Lincoln Corsair
- BMW X7
- Ford Explorer
- BMW 3 Series
- BMW 5 Series
- Jeep Grand Cherokee
- Jeep Grand Cherokee L
- Chevrolet Silverado 1500
- Subaru Ascent
- Jeep Wrangler
Зазначається, що лідером за кількістю відкликань стала марка Tesla.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
Поділитися новиною