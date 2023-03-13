220 млн грн — результат приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського порту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

220 млн грн — результат приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського порту

Фондовий ринок
44
Компанія «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який пройшов 13 березня.
Про це повідомляється у системі Прозорро.Продажі.
«Укрдонінвест», засновником та кінцевим бенефіціаром якої є Віталій Кропачов, запропонувала 220 млн 0,1 тис. грн.
При цьому «Укрдонінвест» брала участь у січні цього року в аукціоні з продажу порту «Усть-Дунайськ» і готовий був заплатити за нього трохи більше 200 млн грн. Компанія програла ТОВ «Еліксир Україна», початкова пропозиція якого була вищою.
У торгах також брали участь ТОВ «Порт Аккерман» (остаточна пропозиція — 97 млн грн) та ПрАТ «Мостобуд ЮА» (кінцева пропозиція — 220 млн грн).
Стартова ціна, яку визначили на повторний аукціон, — 93,78 млн грн. На першому аукціоні, який не відбувся, стартова ціна була удвічі вищою — 187,6 млн грн.
Порт спеціалізується на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.