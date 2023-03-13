220 млн грн — результат приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського порту — Finance.ua

220 млн грн — результат приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського порту Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

Компанія «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який пройшов 13 березня.

Про це повідомляється у системі Прозорро.Продажі.

«Укрдонінвест», засновником та кінцевим бенефіціаром якої є Віталій Кропачов, запропонувала 220 млн 0,1 тис. грн.

При цьому «Укрдонінвест» брала участь у січні цього року в аукціоні з продажу порту «Усть-Дунайськ» і готовий був заплатити за нього трохи більше 200 млн грн. Компанія програла ТОВ «Еліксир Україна», початкова пропозиція якого була вищою.

У торгах також брали участь ТОВ «Порт Аккерман» (остаточна пропозиція — 97 млн грн) та ПрАТ «Мостобуд ЮА» (кінцева пропозиція — 220 млн грн).

Стартова ціна, яку визначили на повторний аукціон, — 93,78 млн грн. На першому аукціоні, який не відбувся, стартова ціна була удвічі вищою — 187,6 млн грн.

Порт спеціалізується на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів.

Економічна Правда За матеріалами:

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