21 із 22 великих підприємств Дніпропетровщини відновили роботу - Резниченко — Finance.ua
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21 із 22 великих підприємств Дніпропетровщини відновили роботу - Резниченко

Вчора 15:44Казна та Політика
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В умовах війни вкрай важливо, аби в Україні продовжувала працювати економіка. Тому підприємці мають поновлювати роботу власних бізнесів для того, щоб українці могли працювати та отримувати зарплатню.
Про це під час брифінгу заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, українці мають ставати до роботи, адже наразі саме час зробити країну ще сильнішою.
«Ми повинні повертатися до нормального життя. У нас в регіоні почали працювати підприємства — 21 із 22 великих. Працює середній бізнес», — підкреслив Резніченко.
Очільник Дніпропетровщини також відзначив зусилля Президента Володимира Зеленського та уряду, які запровадили найбільш пільгове в історії оподаткування для бізнесу.
«Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися — країна, область, місто, село», — сказав Резніченко.

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За матеріалами: УНІАН
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