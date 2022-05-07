2021 рік «Укрзалізниця» закінчила з прибутком 428 млн гривень — Finance.ua

2021 рік «Укрзалізниця» закінчила з прибутком 428 млн гривень

Вчора 07:52 — Фондовий ринок

2021 рік «Укрзалізниця» закінчила з прибутком 428 млн гривень

Кабінет Міністрів зобов’язав акціонерне товариство «Укрзалізниця» спрямувати до державного бюджету дивіденди в розмірі 128,318 млн гривень, що становить 30% прибутку за 2021 рік.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 29 квітня.

Також Кабмін зобов’язав 70% чистого прибутку компанії у розмірі 299,407 млн гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.

Таким чином, за підсумками 2021 року «Укрзалізниця» отримала чистий прибуток 427,725 млн гривень.

Крім того, Кабмін доручив подати на розгляд загальним зборам компанії до 20 червня 2022 року річний звіт, звіт наглядової ради та правління «Укрзалізниці» за 2021 рік.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році порівняно з 2020 роком «Укрзалізниця», за оперативними даними, збільшила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації) на 42,8% до 14,5 млрд гривень і отримала 457,5 млн гривень чистого прибутку проти збитків 11,9 млрд гривень у 2020 році;

за підсумками минулого року компанія отримала чистий дохід у розмірі 86,6 млрд гривень, що на 15% більше, ніж у 2020 році.

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