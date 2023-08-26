1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото) — Finance.ua
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1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото)

Технології&Авто
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1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото)
1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото), Фото: Automobili Pininfarina
Automobili Pininfarina представили незвичайний електричний суперкар B95. Модель буде випущена обмеженим тиражем і вирізняється відсутністю лобового скла.
Про це розповіли на сайті Carscoops.
Pininfarina B95 заснована на електричному суперкарі Battista. Попри це новинка сильно відрізняється від свого «донора».
Pininfarina B95 отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. Спереду немає лобового скла, але передбачені аеродинамічні екрани, які спрямовують зустрічний потік повітря вище за водія та його пасажира. Проте під час водіння необхідно надягати шолом.
Фото: Automobili Pininfarina
Фото: Automobili Pininfarina
Представлений екземпляр пофарбований у сірий колір Bronzo Superga, який поєднується з жовтим відтінком Giallo Arneis. Суперкар отримав 20-дюймові передні та 21-дюймові задні легкосплавні колісні диски.
Інтер'єр Pininfarina B95 також має кілька унікальних елементів. Сидіння виконані зі шкіри, а підголівники отримали незвичайне картате оздоблення Pied de Poule Houndstooth. Клієнти зможуть самостійно налаштувати зовнішній вигляд салону їхнього авто.
Фото: Automobili Pininfarina
Фото: Automobili Pininfarina
Pininfarina B95 оснащена чотирма електромоторами сумарною потужністю 1900 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2 секунди, а максимальна швидкість становить понад 300 км/год.
Зарядити акумулятор від 20% до 80% можна всього за 25 хвилин. Запас ходу становить понад 400 км на одному заряді.
Виробництво Pininfarina B95 розпочнеться у 2025 році. Вартість електричного суперкара становить 4,8 мільйона доларів. Загалом буде випущено 10 таких авто.
За матеріалами:
Фокус
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