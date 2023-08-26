1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото) — Finance.ua

1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото) Сьогодні 01:54 — Технології&Авто

1900 сил і немає лобового скла: італійці представили екстремальний суперкар (фото), Фото: Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina представили незвичайний електричний суперкар B95. Модель буде випущена обмеженим тиражем і вирізняється відсутністю лобового скла.

Про це розповіли на сайті Carscoops.

Pininfarina B95 заснована на електричному суперкарі Battista. Попри це новинка сильно відрізняється від свого «донора».

Pininfarina B95 отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. Спереду немає лобового скла, але передбачені аеродинамічні екрани, які спрямовують зустрічний потік повітря вище за водія та його пасажира. Проте під час водіння необхідно надягати шолом.

Фото: Automobili Pininfarina

Представлений екземпляр пофарбований у сірий колір Bronzo Superga, який поєднується з жовтим відтінком Giallo Arneis. Суперкар отримав 20-дюймові передні та 21-дюймові задні легкосплавні колісні диски.

Інтер'єр Pininfarina B95 також має кілька унікальних елементів. Сидіння виконані зі шкіри, а підголівники отримали незвичайне картате оздоблення Pied de Poule Houndstooth. Клієнти зможуть самостійно налаштувати зовнішній вигляд салону їхнього авто.

Фото: Automobili Pininfarina

Pininfarina B95 оснащена чотирма електромоторами сумарною потужністю 1900 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2 секунди, а максимальна швидкість становить понад 300 км/год.

Зарядити акумулятор від 20% до 80% можна всього за 25 хвилин. Запас ходу становить понад 400 км на одному заряді.

Виробництво Pininfarina B95 розпочнеться у 2025 році. Вартість електричного суперкара становить 4,8 мільйона доларів. Загалом буде випущено 10 таких авто.

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