19 жовтня НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету (відео) — Finance.ua
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19 жовтня НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету (відео)

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19 жовтня, Національний банк ввів у обіг нову витончену пам’ятну монету «Соломія Крушельницька». Вона продовжує серію «Видатні особистості України».
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Монета присвячена видатній українській оперній та камерній співачці (лірико-драматичне сопрано) Соломії Крушельницькій.
Соломія Крушельницька зробила приголомшливу кар’єру всього за п’ять років: дебютувавши на сцені Львівського театру у 1893-му, вона за декілька років стала примадонною Варшавської опери та підкорила сцени Парижа та міланського La Scala.
Вона навіть урятувала кар’єру всесвітньо відомого композитора Джакомо Пуччіні: прем’єра його вистави «Мадам Баттерфляй» у лютому 1904 року була освистана публікою і лише участь у цій виставі української співачки у травні вдихнула в неї нове життя та зробила тріумфальною.
19 жовтня НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету (відео)
Як виглядає пам’ятна монета
На аверсі монети зображена Соломія Крушельницька, 150-річний ювілей якої відзначається цього року на рівні ЮНЕСКО, в сценічному образі Аїди, біля неї — стилізовані куліси. На реверсі — портрет співачки та стилізоване крило метелика, що символізує один із найвідоміших її образів в опері «Мадам Баттерфляй».
Монета виготовлена з нейзильберу, номінал — 2 гривні.Її тираж — 30 000 штук у сувенірній упаковці. Вартість — 117 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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