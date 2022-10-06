150 євро на місяць. Французам платитимуть за прийом біженців із України — Finance.ua
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150 євро на місяць. Французам платитимуть за прийом біженців із України

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У Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць.
За програмою гроші зможуть отримати від 5000 до 12 000 сімей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Виплати отримуватимуть за біженців, які прожили не менше 90 днів у період із 1 квітня до 31 грудня 2022 року.
«Цей винятковий фінансовий захід дає змогу підтримати прояв спонтанної щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, головної ланки в управлінні кризою та прийомі переміщених осіб з України», — зазначив міністр міст та житлового будівництва Олів’є Кляйн.
Виплати призначатимуться тим, хто прийме людей із України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили прийом біженців з державою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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