15 тисяч за гривню: який брак на монеті може принести чимало грошей (фото) — Finance.ua
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15 тисяч за гривню: який брак на монеті може принести чимало грошей (фото)

Особисті фінанси
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В Україні нерідко знаходять рідкісні монети, які коштують чималих грошей. По-справжньому цінні монетки можуть легко загубитися серед звичайного дріб’язку. Наприклад, 1 гривня через брак при карбуванні може коштувати навіть 15 тисяч.
Відповідний лот з’явився на аукціоні Violity.
Так, продавець з Чернігівської області виставив на продаж монету номіналом в 1 гривню, яка була викарбувана в 2005 році. Особливість лота в тому, що вона має брак. При карбуванні вона стала «перевертишем» — аверс і реверс нанесені з поворотом на 180 градусів.
15 тисяч за гривню: який брак на монеті може принести чимало грошей (фото)
Монета трохи «затерлася». Судячи з усього, вона була в побуті, поки один з її власників не помітив незвичайний брак. Продавець зазначив, що монету він не реставрував. Свій лот він оцінив у 15 тисяч гривень. За продажем монети вже стежать понад 30 осіб, тобто вона цікава для нумізматів.
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Рідкісні монети: як знайти «скарб» у своїй скарбничці

В Україні нерідко продають монети, які на перший вигляд можуть здаватися звичайними, але мають унікальні особливості і коштують чималих грошей. Наприклад, нумізмати продають монету номіналом в 10 копійок. Через її особливості — розбіжності штампа із заготівлею — власник готовий віддати копійку майже за тисячу доларів.
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За матеріалами:
УНІАН
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