15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон — Finance.ua
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15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон

Кримінал
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15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон
15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон, gp.gov.ua
У Кривому Розі двоє мешканців організували схему переправлення ухилянтів під видом волонтерів за кордон. Їх затримали та повідомили про підозру.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, двоє мешканців Кривого Рогу організували схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, яким обмежено виїзд під час воєнного стану в Україні.
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За 15 000 доларів США підозрювані обіцяли виготовити документи, які б дозволили трьом громадянам призовного віку безперешкодно перетнути держкордон як волонтерам. Вони також обіцяли вплинути на службових осіб для внесення даних про військовозобов’язаних до системи «Шлях».
Чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання коштів. Під час обшуків вилучили документи та носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.
Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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