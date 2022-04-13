1391 кредит на 3,95 млрд грн: підприємці беруть «Доступні кредити 5-7-9%» — Finance.ua

Всього з моменту старту Програми представники мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 36 213 кредитів на загальну суму 93,6 млрд грн.
В умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку ММСП, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій Президентом України Володимиром Зеленським програмі «Доступні кредити 5-7-9%».
Підприємці отримали 1391 кредит на 3,95 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», Мінфін
Так, у березні ц.р. для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.
Мінфін закликає представників бізнесу та банківські установи активно долучатися до реалізації нововведень. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП).