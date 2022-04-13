1391 кредит на 3,95 млрд грн: підприємці беруть «Доступні кредити 5-7-9%» — Finance.ua

1391 кредит на 3,95 млрд грн: підприємці беруть «Доступні кредити 5-7-9%»

За період з 21 лютого по 11 квітня 2022 р. у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 1391 кредит на загальну суму 3,95 млрд грн.

Про це повідомляє Мінфін.

Всього з моменту старту Програми представники мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 36 213 кредитів на загальну суму 93,6 млрд грн.

В умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку ММСП, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій Президентом України Володимиром Зеленським програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Підприємці отримали 1391 кредит на 3,95 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», Мінфін

Так, у березні ц.р. для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

Мінфін закликає представників бізнесу та банківські установи активно долучатися до реалізації нововведень. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

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