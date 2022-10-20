11 гарячих вакансій для шукачів без досвіду і без резюме — Finance.ua

11 гарячих вакансій для шукачів без досвіду і без резюме Вчора 15:01 — Особисті фінанси

11 гарячих вакансій для шукачів без досвіду і без резюме

Через повномасштабне російське вторгнення ринок праці в Україні сильно постраждав, проте навіть у такий непростий час можна знайти гідно оплачувану роботу. Портал work.ua показав 11 цікавих вакансій для кандидатів, які не мають досвіду. Щоб відгукнутися на ці пропозиції, попередній досвід роботи і навіть резюме зовсім не обовʼязкові.

12 800 грн

Операторів контакт-центру в Києві терміново шукає компанія «Київстар». Роботодавець обіцяє зарплату 12 800 грн, роботу в команді, обʼєднану цілями та цінностями, контакт-центрі, який працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері. На посаді є навчання та стрімке зростання — вже за 3 місяці роботи можна стати наставником новачків.

Ідеального кандидата в «Київстар» описують як чесного, дисциплінованого, активного, відкритого до нового, з бажанням розвиватися та позитивним поглядом на життя.

10 500 — 17 500 грн

У львівський контакт-центр іншого мобільного оператора, Vodafone Україна, також потрібні працівники. Оператори займатимуться продаж послуг та тарифів телефоном, формуванням позитивного клієнтського досвіду.

Компанія очікує на кандидатів, які розділятимуть цінності компанії, матимуть закінчену або незакінчену вище освіту, гарно розмовлятимуть загалом та українською мовою зокрема, швидко навчатимуться. Досвід у продажах — необовʼязковий, але буде перевагою.

Від роботодавця: гідна зарплата та соціальні гарантії, навчання та можливість карʼєрного зростання, корпоративний зв’язок, дружній колектив.

14 300 — 16 300 грн

Завод повного циклу виробництва електронних приладів «Є робота!» шукає в Мукачеві претендентів на посаду помічника маляра, лакувальника. Він займатиметься підготовкою друкованих плат до лакування і самим лакуванням, сушкою плат та доглядом за інструментом.

Робота у Береговому, є довіз працівників з Іршави.

«Якщо у вас не було досвіду роботи на виробництві, то ви маєте можливість навчитись нової професії під керівництвом досвідчених наставників», — сказано у вакансії.

При цьому буде плюсом, якщо ви вже вмієте користуватися пульверизатором. Крім зарплати працівники отримують разовий велкам-бонус 5 000 грн — половину виплачують після закриття випробного терміну, а ще 2 500 грн — після другого місяця роботи.

8 500 — 9 500 грн

В Умані мережа супермаркетів «Велмарт» запрошує працівників для приготування піци з дотриманням технологічних вимог та консультування клієнтів.

Роботодавець обіцяє можливість навчання коштом компанії, премії за виконання плану, карʼєрне зростання, дружний колектив.

10 000 грн

Мережа автозаправних станцій «Євро Нафта» шукає оператора АЗС, продавця-касира, який буде консультувати клієнтів щодо асортименту АЗК, продавати пальне, а також товари кафе та магазину, зокрема, готувати продукцію кафе.

Досвід роботи в продажах, роздрібній торгівлі або сфері обслуговування — бажано. Старанність, порядність, бажання вчитись та вдосконалюватись — обовʼязково.

Стажування буде оплачуване, також обіцяють комфортні умови праці та можливість карʼєрного зростання.

12 000 — 20 000 грн

«На підприємство з виробництва м’якої поліпропіленової тари здійснюється набір працівників для роботи на сучасних ткацьких станках з в’язання поліпропіленової тканини та інші вироби», — пояснює роботодавець, черкаське швейне виробництво «Інтера Плюс», у вакансії.

Робота позмінна. Зміна триває 12 годин.

Від кандидатів очікують дисциплінованості, уважності, стресостійкості.

12 000 — 14 000 грн

Консультація клієнтів, продаж гаджетів та аксесуарів, налаштування техніки та поповнення рахунків для клієнтів, викладка товару, ведення звітності — це обовʼязки продавця-консультанта в магазині «ГудОК» у Старому Самборі на Львівщині.

Для роботи на цій посаді шукають уважного, відповідального, комунікабельного кандидата з націленістю на результат та бажанням розвиватися.

Зарплату виплачуватимуть двічі на місяць, вона включає премії+бонуси+мотивацію.

Зарплату не вказано

Американська компанія S.L.K. (надає підтримку слюсарній та охоронній компанії Sure Lock & Key LLC) шукає копірайтера для SEO.

«Ми готові надати вам повне навчання та всі необхідні інструменти, щоб стати частиною нашої команди», — обіцяє роботодавець. При цьому кандидати на вакансію обовʼязково мають знати англійську на рівні B2-C1 для бездоганного письма та редагування тексту, а також знати основні принципи копірайтингу.

S.L.K. пропонують:

роботу в офісі у Львові (є бомбосховище), але за гнучким графіком;

повне навчання у професійного SEO копірайтера;

24 календарних дні оплачуваної відпустки, 14 днів лікарняного, 15 днів додаткових вихідних;

повну компенсацію навчання, пов’язаного з роботою, а також безплатні заняття в тренажерній залі.

17 600 — 20 800 грн

Шукачів зі Львова, які люблять азійську кухню або бажають навчитися готувати рамени, вок та суші, запрошує на роботу мережа ресторанів NOA.

Графік роботи — позмінний. Стажування оплачуване. Зарплата нараховується погодинно і виплачується двічі на місяць. Перегляд зарплати відбувається раз на пів року.

Також роботодавець обіцяє бонуси: знижка −40% на меню закладу та безкоштовні обіди, таксі коштом компанії, винагорода до 1 500 грн за програмою «Приведи друга в компанію».

10 000 — 15 000 грн

У Києві національна мережа магазинів розливних напоїв BeerMarket запрошує продавця-консультанта для робити у магазині в Голосієві.

Потрібно буде консультувати клієнтів, збирати замовлення, приймати, викладати товар, слідкувати за термінами придатності та чистотою в магазині. На новачків чекає стажування з наставником.

8 000 - 10 000 грн

У Києві шукають спритних, акуратних, уважних і дисциплінованих робітників без шкідливих звичок для набивання подушок на автоматичному обладнанні, контролю ваги виробів.

Роботодавець, компанія ТОВ «СП Капрі», обіцяє виплату зарплати двічі на місяць (аванс та сама зарплата), комфортні умови праці (безкоштовна кава, є їдальня і душ), дружній колектив.

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