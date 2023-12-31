1000 км на одному заряді — у Китаї представили новий акумулятор для електрокарів — Finance.ua
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1000 км на одному заряді — у Китаї представили новий акумулятор для електрокарів

Технології&Авто
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Китайський виробник електрокарів Nio продемонстрував новий акумулятор, на якому автомобіль здатен проїхати понад 1000 км на одному заряді. Про це пише The Independent.
Компанія Nio з Шанхая стверджує, що батарея нового покоління надійде у масове виробництво у квітні 2024 року і пропонуватиме довший запас ходу, ніж будь-який інший електро- або бензиновий автомобіль, який існує на ринку сьогодні.
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Генеральний директор Nio Вільям Лі особисто керував електрокаром ET7, подолавши 1044 км (649 миль) під час прямого ефіру тривалістю 14 годин. Маршрут від провінції Чжецзян до провінції Фуцзян подолали з середньою швидкістю 84 км/год. Інший тест, як повідомляється, показав, що машина проїхала 1145 км, але цього на трансляції зафіксовано не було.
1000 км на одному заряді — у Китаї представили новий акумулятор для електрокарів
Nio використовує нетрадиційний підхід до зарядки транспортних засобів, віддаючи перевагу системі заміни акумулятора замість підключення автомобіля до розетки та очікування зарядження батареї.
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Унікальний механізм, вбудований у транспортний засіб, дозволяє замінити розряджену батарею на повністю заряджену за менше ніж три хвилини — приблизно стільки ж часу, скільки потрібно для заправки автомобіля з бензиновим двигуном.
Клієнти можуть придбати автомобіль без батареї, а потім платити щомісячну абонентську плату за використання батарей в мережі Nio.
За матеріалами:
Ain.Ua
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