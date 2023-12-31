1000 км на одному заряді — у Китаї представили новий акумулятор для електрокарів — Finance.ua

1000 км на одному заряді — у Китаї представили новий акумулятор для електрокарів 31.12.2023, 00:39 — Технології&Авто

Китайський виробник електрокарів Nio продемонстрував новий акумулятор, на якому автомобіль здатен проїхати понад 1000 км на одному заряді. Про це пише The Independent.

Компанія Nio з Шанхая стверджує, що батарея нового покоління надійде у масове виробництво у квітні 2024 року і пропонуватиме довший запас ходу, ніж будь-який інший електро- або бензиновий автомобіль, який існує на ринку сьогодні.

Генеральний директор Nio Вільям Лі особисто керував електрокаром ET7, подолавши 1044 км (649 миль) під час прямого ефіру тривалістю 14 годин. Маршрут від провінції Чжецзян до провінції Фуцзян подолали з середньою швидкістю 84 км/год. Інший тест, як повідомляється, показав, що машина проїхала 1145 км, але цього на трансляції зафіксовано не було.

Nio використовує нетрадиційний підхід до зарядки транспортних засобів, віддаючи перевагу системі заміни акумулятора замість підключення автомобіля до розетки та очікування зарядження батареї.

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Унікальний механізм, вбудований у транспортний засіб, дозволяє замінити розряджену батарею на повністю заряджену за менше ніж три хвилини — приблизно стільки ж часу, скільки потрібно для заправки автомобіля з бензиновим двигуном.

Клієнти можуть придбати автомобіль без батареї, а потім платити щомісячну абонентську плату за використання батарей в мережі Nio.

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