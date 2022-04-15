10 вакансій з можливістю працювати віддалено — Finance.ua

10 вакансій з можливістю працювати віддалено

Вчора 14:04 — Особисті фінанси

Портал із пошуку роботи Work.ua склав нову добірку пропозицій роботи — експерти відібрали вакансії з можливістю працювати з будь-якої точки світу.

JetMonsters — холдинг, який об’єднав декілька IT-проєктів у сфері web-індустрії, відкрив вакансію IT Recruiter. Шукають фахівця, який посилить команду.

Пропозиція підійде кандидатам, які:

добре розуміються на IT-сорсингу та рекрутингу, мають досвід роботи в IT-рекрутингу від 2-3 років (бажано у продуктовій компанії);

знають, де шукати таланти в Україні;

вміють знаходити підхід і спільну мову з розробниками, дизайнерами й іншими IT-спеціалістами та працювати в команді.

Роботодавець пропонує віддалену співпрацю (full-time) або, якщо є бажання, після завершення війни працювати в офісах у Києві чи Миколаєві. А ще різноманіття в роботі з вакансіями (різні локації, технології, рівень складності) та сферами (вебдизайн, ігрова індустрія). Надсилайте резюме та вказуйте бажаний рівень зарплати.

Компанія Load2Go запрошує приєднатися до команди й разом робити великі справи розробника, який має глибокі знання та досвід розробки програмного забезпечення для Android/iOS. У нього буде можливість працювати віддалено зі складними проєктами на ринку США, створювати продукти, які розв’язуватимуть реальні проблеми користувачів.

Роботодавець зацікавлений у довгостроковому співробітництві та обіцяє зарплату 87 000-146 000 грн. Від кандидата вимагається досвід розробки комерційного програмного забезпечення не менш як 2 роки, знання Kotlin, Java, володіння англійською мовою на середньому рівні й вище.

Softum — продуктова IT-компанія, яка займається розробкою та просуванням власного продукту, зараз шукає у свою команду CRM-manager.

На цій посаді потрібно буде координувати роботу потоків сповіщень, створювати, підтримувати та контролювати рекламні акції; взаємодіяти з Development і Product-відділами; збирати й аналізувати інформацію, подавати звітність за фактом виконання завдань тощо.

На період війни робота у віддаленому форматі, після війни — в офісі. Роботодавець просить шукачів вказати в резюме бажаний рівень заробітної плати.

Міжнародна онлайн-школа англійської мови Study Less шукає ідеального кандидата, який володіє англійською мовою на рівні B2 й вище, готовий показувати результат, любить людей і кайфує від вчителювання.

У вчителя будуть такі обов’язки:

працювати part-time від 20 годин на тиждень або full-time від 40 годин на тиждень;

курувати студентів: перевіряти домашнє завдання на платформі, мотивувати, підтримувати;

проводити індивідуальні та групові заняття.

Study Less пропонує роботу онлайн і вільний графік роботи за домовленостями, корпоративне навчання та зарплату у 15 000-20 000 грн.

AAA Game Art Studio у зв’язку з активним розвитком відкрила вакансію Project manager. Для роботи потрібно мати знання англійської мови рівня, не нижче «Intermediate»; досвід роботи в CRM і системах тайм-менеджменту, в gamedev та art-індустрії; вміти планувати, структурувати, автоматизувати свою роботу.

Компанія пропонує гнучкий графік, повністю віддалену роботу, своєчасну виплату заробітної плати у 13 000-27 000 грн та перспективу її перегляду за результатами роботи. Обов’язковою умовою розгляду кандидатів є виконання тестового завдання.

IT-компанія Squro готова надати робоче місце для бухгалтера з обліку юридичних осіб у віддаленому форматі. Розглядають кандидатів з Івано-Франківська, Ужгорода, Києва та країн Європи.

Тому, хто стане частиною дружної команди Squro, обіцяють високий рівень доходу (за результатами співбесіди); реальну можливість кар’єрного та професійного зростання; оплачувані відпустки та лікарняні.

12 000 грн та віддалену роботу пропонує ТОВ «Біп Авто» кандидатам, які розуміються на специфіці телефонних продажів, знають будову автомобіля, володіють ПК та спеціалізованими програмами з підбору автозапчастин — 1С, MS Office.

Що треба робити:

приймати вхідні дзвінки від клієнтів, надавати допомогу в підборі запчастин на іномарки;

контролювати дебіторську заборгованість;

інформувати та консультувати клієнта, щодо термінів доставлення товару;

оформляти необхідну документацію.

Shevchenko — це український бренд жіночого одягу, створений сестрами-двійнятами. Саме зараз компанія знаходиться в пошуках швачки, яка зможе працювати у себе вдома, має швейну машину та оверлок, а найголовніше — шиє якісно і з любов’ю.

До можливості працювати з дому додається індивідуальний графік роботи, робота з красивими та якісними речами — сукні, сорочки, блузи, зарплата 5 000-13 000 грн. Зверніть увагу, що до резюме треба додати супровідний лист.

Компанія «ІнТекст», лідер перекладацької галузі в Україні, запрошує до співпраці перекладача/редактора текстів з німецької на українську мову на тематику: бізнес, реклама, соціальні науки тощо.

Окрім стандартних вимог до кандидата-перекладача роботодавець вказав швидкість перекладу 3-6 сторінок/день. Плюсом буде досвід роботи із САТ-інструментами.

Тут ви отримаєте можливість працювати віддалено та самостійно формувати свій графік, професійне зростання на підставі зворотного зв’язку від досвідчених редакторів. Виплата зарплати 2 рази на місяць.

Для виконання нових проєктів із міжнародними партнерами компанія BIM-Architecture and Engineering шукає спеціаліста з:

вищою освітою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»;

досвідом роботи інженер-конструктором 1-2 роки;

умінням під час роботи виявити неточності та колізії.

Потрібно буде проєктувати великі громадські/житлові об’єкти за системою BIM для закордонних клієнтів, створювати моделі на підставі вертикальної конструктивної схеми та креслення 2D-, 3D-конструкції у вигляді проєктної документації.

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