10 вакансій з можливістю працювати віддалено — Finance.ua

JetMonsters — холдинг, який об’єднав декілька IT-проєктів у сфері web-індустрії, відкрив вакансію IT Recruiter. Шукають фахівця, який посилить команду.
Пропозиція підійде кандидатам, які:
добре розуміються на IT-сорсингу та рекрутингу, мають досвід роботи в IT-рекрутингу від 2-3 років (бажано у продуктовій компанії);
знають, де шукати таланти в Україні;
вміють знаходити підхід і спільну мову з розробниками, дизайнерами й іншими IT-спеціалістами та працювати в команді.
Роботодавець пропонує віддалену співпрацю (full-time) або, якщо є бажання, після завершення війни працювати в офісах у Києві чи Миколаєві. А ще різноманіття в роботі з вакансіями (різні локації, технології, рівень складності) та сферами (вебдизайн, ігрова індустрія). Надсилайте резюме та вказуйте бажаний рівень зарплати.
Компанія Load2Go запрошує приєднатися до команди й разом робити великі справи розробника, який має глибокі знання та досвід розробки програмного забезпечення для Android/iOS. У нього буде можливість працювати віддалено зі складними проєктами на ринку США, створювати продукти, які розв’язуватимуть реальні проблеми користувачів.
Роботодавець зацікавлений у довгостроковому співробітництві та обіцяє зарплату 87 000-146 000 грн. Від кандидата вимагається досвід розробки комерційного програмного забезпечення не менш як 2 роки, знання Kotlin, Java, володіння англійською мовою на середньому рівні й вище.
Softum — продуктова IT-компанія, яка займається розробкою та просуванням власного продукту, зараз шукає у свою команду CRM-manager.
На цій посаді потрібно буде координувати роботу потоків сповіщень, створювати, підтримувати та контролювати рекламні акції; взаємодіяти з Development і Product-відділами; збирати й аналізувати інформацію, подавати звітність за фактом виконання завдань тощо.
На період війни робота у віддаленому форматі, після війни — в офісі. Роботодавець просить шукачів вказати в резюме бажаний рівень заробітної плати.
AAA Game Art Studio у зв’язку з активним розвитком відкрила вакансію Project manager. Для роботи потрібно мати знання англійської мови рівня, не нижче «Intermediate»; досвід роботи в CRM і системах тайм-менеджменту, в gamedev та art-індустрії; вміти планувати, структурувати, автоматизувати свою роботу.
Компанія пропонує гнучкий графік, повністю віддалену роботу, своєчасну виплату заробітної плати у 13 000-27 000 грн та перспективу її перегляду за результатами роботи. Обов’язковою умовою розгляду кандидатів є виконання тестового завдання.
12 000 грн та віддалену роботу пропонує ТОВ «Біп Авто» кандидатам, які розуміються на специфіці телефонних продажів, знають будову автомобіля, володіють ПК та спеціалізованими програмами з підбору автозапчастин — 1С, MS Office.
Що треба робити:
приймати вхідні дзвінки від клієнтів, надавати допомогу в підборі запчастин на іномарки;
контролювати дебіторську заборгованість;
інформувати та консультувати клієнта, щодо термінів доставлення товару;
Shevchenko — це український бренд жіночого одягу, створений сестрами-двійнятами. Саме зараз компанія знаходиться в пошуках швачки, яка зможе працювати у себе вдома, має швейну машину та оверлок, а найголовніше — шиє якісно і з любов’ю.
До можливості працювати з дому додається індивідуальний графік роботи, робота з красивими та якісними речами — сукні, сорочки, блузи, зарплата 5 000-13 000 грн. Зверніть увагу, що до резюме треба додати супровідний лист.
Для виконання нових проєктів із міжнародними партнерами компанія BIM-Architecture and Engineering шукає спеціаліста з:
вищою освітою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»;
досвідом роботи інженер-конструктором 1-2 роки;
умінням під час роботи виявити неточності та колізії.
Потрібно буде проєктувати великі громадські/житлові об’єкти за системою BIM для закордонних клієнтів, створювати моделі на підставі вертикальної конструктивної схеми та креслення 2D-, 3D-конструкції у вигляді проєктної документації.
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