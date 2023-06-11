10 найкращих напрямків світу для люксового відпочинку в 2023 році — Finance.ua
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10 найкращих напрямків світу для люксового відпочинку в 2023 році

Світ
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10 найкращих напрямків світу для люксового відпочинку в 2023 році
10 найкращих напрямків світу для люксового відпочинку в 2023 році
Європейські країни опинилися в лідерах в свіжому рейтингу найкращих напрямків світу для відпочинку класу люкс в 2023 році.
Про це свідчать дані нещодавнього дослідження звичок туристів в цьому році, проведеного путівником Conde Nast Johansens, повідомляє SchengenVisaInfo.

Топ-10 найкращих напрямків світу для люкс-відпочинку в 2023 році

1. Великобританія.
2. Греція.
3. Італія.
4. Іспанія.
5. Португалія.
6. Франція.
7. Ірландія.
8. Хорватія.
9. США.
10. Карибський басейн.
При цьому наголошується, що щонайменше 38% опитаних мандрівників заявили, що мають намір витрачати понад 8 тисяч євро за кожен період відпустки на людину. Більшу частину таких туристів складають люди старше 55 років.
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Більшість респондентів заявили, що запланували відпочинок на вересень, потім на травень і червень. Середня тривалість подорожей складе 7−10 днів для 53% респондентів.
Цього літа перевага віддається сільській місцевості, а також гірським напрямкам. Більшість респондентів розглядають пляжні напрямки для більш тривалого перебування, тоді як міські напрямки призначені для короткочасного перебування.
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Серед найкращих варіантів на літо цього року велика кількість респондентів також назвали круїзи. Крім того, спостерігається підвищений попит на повні пакети відпочинку, включаючи СПА, оздоровчі послуги, енологію та гастрономію.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
УНІАН
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