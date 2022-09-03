10 найбільш високооплачуваних гендиректорів у сфері IT — Finance.ua
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10 найбільш високооплачуваних гендиректорів у сфері IT

Світ
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10 найбільш високооплачуваних гендиректорів у сфері IT
10 найбільш високооплачуваних гендиректорів у сфері IT, www.freepik.com
Керівники компаній, що займаються кібербезпекою, криптовалютою та самокерованими автомобілями заробляють більше, ніж навіть їхні колеги з Microsoft, Google та Oracle.
Про це пише Dice.
На основі даних про зарплати гендиректорів фахівці Bloomberg створили діаграму: найбагатшим передбачувано виявився Ілон Маск, а на другому місці — Роберт Скариндж, генеральний директор Rivian Automotive (займається розробкою автомобільних технологій). Торік Роберт отримав виплати за акції, бонуси та зарплату на суму понад $2,2 млрд, значно випереджаючи гендиректора Apple Тіма Кука з «жалюгідними» $853 млн.
Інфографіка Dice
Інфографіка Dice
Цікаво, що деякі компанії були проти розголошення даних, а представник C3.ai (постачальник програмного забезпечення для створення додатків ШІ) назвав $343 млн, що приписуються генеральному директору Томасу Сібелу, «абсолютною нісенітницею».
Embark Technology (компанія з виробництва автономних транспортних засобів, що спеціалізується на вантажоперевезеннях) та SentinelOne (кібербезпека на основі ШІ) також оскаржували цифри Bloomberg. Але тут важливо відзначити, що надмірна винагорода цих генеральних директорів значною мірою ґрунтується на акціях (у кожного — солідний пакет). Однак ринкова вартість багатьох із цих компаній різко впала в останні місяці, наприклад, ціна акцій Coinbase обвалилася майже вчетверо.
Згідно з останнім звітом про зарплату Dice, середня зарплата технічних фахівців в IT збільшилася на 6,9% у період з 2020 по 2021 рік, досягнувши в середньому $104 566 на рік. Але компенсація для технологів із затребуваними спеціалізаціями, такими як штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання, або з більшим досвідом, — значно вища. Наприклад, у Google, Meta та Apple старші інженери та менеджери можуть заробляти $1,5 мільйона на рік і більше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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