$1,98 трильйона. Цьогоріч світовий імпорт продовольства встановить новий рекорд — Finance.ua
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$1,98 трильйона. Цьогоріч світовий імпорт продовольства встановить новий рекорд

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$1,98 трильйона. Цьогоріч світовий імпорт продовольства встановить новий рекорд
$1,98 трильйона. Цьогоріч світовий імпорт продовольства встановить новий рекорд
За прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у 2023 році світовий імпорт продовольства сягне $1,98 трлн, що на 1,5% перевищить рекордний показник 2022 року.
Про це сказав головний економіст організації Максімо Тореро в інтервʼю Укрінформу.
Він зазначив, що за прогнозами, у 2023 році світовий імпорт продовольства сягне $1,98 трильйона, що на 1,5%, або на $28,9 мільярда, перевищить рекордний показник 2022 року, який оцінювався в $1,95 трильйона. Попри досягнення нового абсолютного максимуму, очікується, що темпи зростання значно сповільняться порівняно з 2022 і 2021 роками, коли зростання досягло 11% і 18% відповідно.
На його думку, країни з високим рівнем доходу зможуть компенсувати зростання витрат на продовольство, тоді як країни з доходом вище середнього та низьким зосередяться на постачанні основних харчових продуктів, зменшуючи кількість та якість свого продовольчого імпорту.
Країни, що розвиваються, які є чистими імпортерами продовольства, найбільш вразливі до зростання світових цін на продовольство. Серед них — країни на південь від Сахари, які вже стикаються з серйозними проблемами відсутності продовольчої безпеки, і навіть голодом та мають найбільший ризик подальшого погіршення ситуації.
Він також наголосив, що крім складних економічних умов, більшість цих країн також страждають від конфліктів. До країн з катастрофічною ситуацією належать Ефіопія, Нігерія, Сомалі та Південний Судан. До цієї групи також входять Афганістан та Ємен.
Раніше повідомлялося, що ціни на продовольство зростають після виходу Росії із зернової угоди і через торговельні обмеження, які ввела Індія.
За матеріалами:
НВ
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