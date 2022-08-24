США оголосили про $3 млрд військової допомоги Україні у День Незалежності — Finance.ua
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США оголосили про $3 млрд військової допомоги Україні у День Незалежності

Казна та Політика
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США оголосили про $3 млрд військової допомоги Україні у День Незалежності
Сполучені Штати на День незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги у розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.
Про це йдеться у заяві президента США Джона Байдена.
«Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання я з гордістю оголошую про наш найбільший сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброї та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні», — йдеться у заяві.
Байден заявив, що ці кошти дозволять Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари для забезпечення продовження оборони у довгостроковій перспективі.
Минулого тижня Пентагон оголосив, що США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакету військової допомоги вартістю $775 мільйонів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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