США оголосили про $3 млрд військової допомоги Україні у День Незалежності — Finance.ua

США оголосили про $3 млрд військової допомоги Україні у День Незалежності Вчора 17:03 — Казна та Політика

Сполучені Штати на День незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги у розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

Про це йдеться у заяві президента США Джона Байдена.

«Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання я з гордістю оголошую про наш найбільший сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброї та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні», — йдеться у заяві.

Байден заявив, що ці кошти дозволять Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари для забезпечення продовження оборони у довгостроковій перспективі.

Минулого тижня Пентагон оголосив, що США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакету військової допомоги вартістю $775 мільйонів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.