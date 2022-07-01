Хакер зламав найбільший NFT-маркетплейс на базі Optimism — Finance.ua

Хакер зламав найбільший NFT-маркетплейс на базі Optimism Вчора 16:56 — Фінтех і Картки

Найбільший в екосистемі рішення другого рівня Optimism NFT-маркетплейс Quixotic став жертвою атаки хакера після оновлення.

Зловмисник атакував функцію Offer — пропозиції колекційних токенів. Він розгорнув шкідливий контракт і вкрав криптовалюту на загальну суму $100 000 у різних токенах ERC-20.

Команда Quixotic усунула вразливість, але припинила всі операції на платформі.

Згідно із заявою, NFT залишилися у безпеці. Усі викрадені кошти компенсують користувачам автоматично, жодних дій від них не потрібно.

Нагадаємо, внаслідок дій хакерів та шахраїв за перший квартал 2022 року криптопроєкти втратили понад $1,22 млрд.

Найбільшими інцидентами стали експлойти Wormhole і Ronin зі збитками на $319 млн і $625 млн відповідно.

Після березневого злому задіяний у грі Axie Infinity сайдчейн Ronin розробники перезапустили лише наприкінці червня.

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