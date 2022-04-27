Депозитарій НБУ запровадив сучасні сервіси API-взаємодії — Finance.ua

Депозитарій НБУ запровадив сучасні сервіси API-взаємодії

Вчора 12:17 — Валюта

Депозитарій Національного банку запровадив сучасні послуги API-взаємодії.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк запровадив нові модернізовані та сучасні сервіси API-взаємодії системи депозитарного обліку «Депозитарій НБУ» (далі — система «Депозитарій НБУ») із системами автоматизації учасників ринку капіталу (депозитарними установами).

Нові сервіси API-взаємодії дозволяють учасникам ринку капіталу в автоматизованому режимі забезпечити проведення повного спектру депозитарних операцій із використанням лише власних внутрішніх систем депозитарного обліку, які обмінюються інформацією із системою «Депозитарій НБУ».

За допомогою нових сервісів учасники ринку зможуть налагодити прямий зв’язок між власною системою обліку та системою Депозитарій НБУ.

Нововведення дозволяють автоматизувати не лише звичайну операційну роботу, а й впровадити наскрізні процеси (STP) нових продуктів і послуг.

Отже, учасники ринку отримають можливість створювати свої власні сучасні розробки, зокрема мобільні та web-додатки, з обліку та продажу ОВДП, які в автоматичному режимі можуть бути інтегровані з системою депозитарного обліку.

Застосування API-сервісів не є обов’язковим і може використовуватися депозитарною установою за власним бажанням.

Система «Депозитарій НБУ» — система депозитарного обліку та обігу державних цінних паперів, емітентом яких є Міністерство фінансів України.

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