Bosch зупинила постачання до росії: її продукція могла використовуватися у військових цілях — Finance.ua

Bosch зупинила постачання до росії: її продукція могла використовуватися у військових цілях

Вчора 10:36 — Фондовий ринок

Німецька компанія Bosch зупинила ставки деталей для вантажних автомобілів у росії після інформації про те, що її продукція могла використовуватися у військових цілях.

Об це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили в компанії, Bosch підтримує суворе дотримання ухвалених санкцій. У зв’язку з цим більшість операцій Bosch з російськими клієнтами та в Росії було призупинено — також очікуються подальші суттєві обмеження діяльності.

Bosch спрямовує всі свої зусилля на забезпечення добробуту локальних працівників компанії та їхніх родин. Bosch також прагне на регіональному рівні допомогти людям, які зараз зазнають величезних особистих труднощів. Компанія поки що не має повного уявлення про довгострокові політичні та економічні наслідки. Проте зрозуміло, що можемо очікувати значного ефекту для діяльності в усьому регіоні та за його межами.

Враховуючи всі події, Bosch зупинила більшість поставок до росії. Це також спричиняє значні обмеження для локальної виробничої діяльності.

Наприклад, більшість заводів компанії або надалі не можуть здійснювати виробництво, або повністю призупинили діяльність.

Bosch не приймає нових замовлень від Росії та російських автовиробників на запчастини для вторинного ринку та СТО. Більше того, центральний склад компанії запчастин у Москві більше не поповнюється. Додатково, внаслідок отримання інформації про те, що вироби Bosch всупереч контрактним угодам з місцевими компаніями, ймовірно були встановлені в cистемах нецивільного призначення, компанія призупинила поставки в Росію та російським клієнтам компонентів для вантажівок, щоб дати час для необхідного всебічного розслідування цих звинувачень.

Довідка Finance.ua:

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що деталі Bosch знайшли у російській військовій техніці, яка вторглася на українські території. У свою чергу, міністерство у справах економіки Німеччини розпочало розслідування проти компанії у зв’язку з можливими поставками до росії товарів подвійного призначення порушуючи санкції ЄС.

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