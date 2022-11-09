Звукозаписывающие компании просят TikTok поделиться большей частью своих 12-миллиардных прибылей — Finance.ua

Звукозаписывающие компании просят TikTok поделиться большей частью своих 12-миллиардных прибылей Сегодня 22:32 — Фондовый рынок

Звукозаписывающие компании просят TikTok поделиться большей частью своих 12-миллиардных прибылей

TikTok привлек более 1 миллиарда пользователей видео, которые сопровождаются музыкой. Теперь крупнейшие мировые звукозаписывающие компании хотят, чтобы приложение для социальных сетей платило больше за эти песни, сообщает Bloomberg.

Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group просят TikTok разделить доходы от рекламы и увеличить гонорары, которые он выплачивает им за права.

Компании вели переговоры в течение всего года и пытаются заключить сделку до истечения срока действия их контрактов в ближайшие месяцы, сообщили люди, попросившие не называть их имен, поскольку переговоры носят частный характер.

По мере того как популярность TikTok росла, он стал одним из самых влиятельных создателей звезд в музыкальной индустрии.

Звукозаписывающие компании полагаются на TikTok для выявления перспективных исполнителей и продвижения новых релизов.

По словам Марка Маллигана, аналитика Midia Research Ltd, это самый важный маркетинговый инструмент, который есть у компаний.

По данным исследовательской компании eMarketer, в прошлом году выручка компании составила 4 миллиарда долларов, а в 2022 году она достигнет 12 миллиардов долларов.

Музыкальные компании хотят, чтобы TikTok делился большей частью этих денег, компенсируя им часть рекламных продаж в зависимости от количества прослушиваний, которые получают их артисты. Так как это делают YouTube и Facebook. Речь идет о суммах в 2-10 раз больших, чем артисты получают сейчас.

Текущие контракты с Sony, Warner и Universal были заключены еще тогда, когда TikTok был небольшим приложением, не приносящим прибыли.

TikTok платил крупным музыкальным группам фиксированную плату за использование музыки из их каталогов в видеороликах, распространяемых через платформу социальных сетей.

Однако руководители считают, что TikTok должен делиться доходами от рекламы, а его владелец ByteDance Ltd. должен создать платный музыкальный сервис, работающий по всему миру. Затем ByteDance может использовать TikTok, чтобы направлять пользователей в свой продукт по подписке.

TikTok же, похоже, ищет способы убрать звукозаписывающие компании из процесса. В марте компания запустила сервис SoundOn, который позволяет исполнителям загружать свою музыку напрямую в TikTok и получать гонорары за ее воспроизведение.

ByteDance также ищет людей, которые могут открыть новых исполнителей и подписать с ними контракты, как это сделал бы звукозаписывающий лейбл, об этом сообщал Music Business Worldwide.

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